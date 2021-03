André Mesquita dança com os seus fantasmas

Não era nada disto que André Mesquita tinha imaginado. Não era este o projecto que tinha idealizado, não era este o orçamento apalavrado, sobretudo não era a esta peça que queria levar à sua cidade para que esta passasse a ignorar um pouco menos o percurso artístico deste filho da terra. Depois do plano inicial ruir, André começou a entrar por um túnel escuro que ameaçava não desembocar em qualquer luz final, até que o exercício constante de readaptação das condições de trabalho levou-o a ver-se cada vez mais diante de um espelho, perante uma acumulação de sinais autobiográficos (reais ou ficcionados) que tornavam flagrante o quanto, ao olhar para o abismo de Another Play / Talkshow ‘The Depression’, era a si que se via — como caminho, como paisagem, como chão final.