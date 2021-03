Todos os dados do mundo não chegaram para prever a pandemia

Produzimos cada vez mais dados e há quem os veja como a solução para prevenir futuras epidemias — algo que não aconteceu com a covid-19. No começo, não se sabia onde procurar.

Anos antes de se falar em covid-19, a gigante tecnológica Google tentou usar os milhares de milhões de dados sobre as pesquisas feitas no seu motor de busca para prever surtos de gripe em todo o mundo. Não funcionou: as conclusões foram exageradas, a tecnológica previu surtos que nunca aconteceram e não detectou os primeiros sinais da gripe A, em 2009. Um dos problemas é que a Google estava focada em medir o que as pessoas procuravam, mas não tentou perceber os motivos.