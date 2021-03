Portugal é quinto país da UE com maior impacto da pandemia no mercado de trabalho. Mulheres mais penalizadas

A pandemia de covid-19 está a aumentar a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mostra novo estudo do Instituto Europeu da Igualdade de Género

A crise pandémica está a alargar o fosso entre homens e mulheres. Um novo estudo do Instituto Europeu da Igualdade de Género (EIGE) destaca diferenças na perda de emprego, no número de horas trabalhadas, no teletrabalho. No espaço comunitário, Portugal regista o quinto maior impacto da pandemia no mercado de trabalho, afectando de forma desproporcional as mulheres.