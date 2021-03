Covid-19: Portugal regista 949 novos casos e 28 mortes

Portugal registou mais 949 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 28 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

Há menos 125 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 1583 pacientes hospitalizados com covid-19, e menos 16 doentes em unidades de cuidados intensivos, num total de 383.

Divulgados no boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de quinta-feira. No total, o país contabiliza 16.486 óbitos por covid-19 e 808.405 casos confirmados desde Março.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais de metade das mortes reportadas esta segunda-feira, tendo registado mais 17 óbitos e 436 infectados (46% do total de novos casos). Já a região Norte contabiliza mais 192 infectados (20%) e cinco óbitos.

Recuperaram da doença mais 1606 pessoas, contabilizando-se agora um total de 728.659 recuperados. Há ainda a reportar menos 685 casos activos da doença, num total de 63.260.

Portugal entre os cinco países da UE com menos casos de covid-19

Portugal está actualmente entre os cinco países da União Europeia (UE) com uma menor taxa de incidência de covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 4 de Março, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 174 casos de infecção por 100 mil habitantes, segundo o relatório do ECDC. Com números mais baixos na UE (considerando apenas os 27 Estados-membros) estão apenas a Dinamarca, com 118 casos por cem mil residentes; a Alemanha, com 130 casos; a Croácia, com 132; e a Finlândia, com 140.

Portugal passou, assim, no mapa a cores do ECDC sobre a incidência da covid-19 na União Europeia a um nível de laranja mais claro, que corresponde a uma taxa de incidência entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes. Por sua vez, a região Norte é representada a um tom de laranja ainda mais claro, o que significa que se mantêm com uma taxa de incidência inferior ao resto do país (de cerca de 120 casos por cem mil habitantes).

Vacinação de doentes de risco entre os 65 e os 79 condicionada

No que diz respeito à vacinação, as pessoas entre os 65 e os 79 anos com patologias associadas a maior risco de doença grave e mortalidade por covid-19 estão a ser prejudicadas por causa da estratégia actual e pela consequente falta de vacinas da Pfizer. Por um lado, as doses da vacina da Pfizer-BioNtech, o principal fornecedor de Portugal, estão a ser canalizadas para os idosos a partir dos 80 anos, sendo que a vacina da AstraZeneca não é recomendada a maiores de 65 anos. Significa isto que este grupo prioritário vai ter que aguardar até à chegada de um grande volume de doses da vacina da Pfizer, que só ocorrerá a partir de Abril.