Covid-19: Portugal com 949 novos casos e 28 mortes. Internados continuam a diminuir

Número de pessoas internadas com a doença nos hospitais portugueses continua a diminuir. Há menos 125 doentes hospitalizados com covid-19, num total de 1583, e menos 16 doentes nos cuidados intensivos, num total de 383.

Portugal registou mais 949 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 0,1%) e 28 mortes — o mesmo número de óbitos reportado no dia anterior, que corresponde ao menor número diário de mortes por covid-19 desde 27 de Outubro —, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

Face à semana passada, a média móvel a sete dias de casos diários de covid-19 em território português diminuiu. Na sexta-feira passada, 26 de Fevereiro, a média era de cerca de 1143 e passou para 805 esta sexta-feira.

Divulgados no boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de quinta-feira. No total, o país contabiliza 16.486 óbitos por covid-19 e 808.405 casos confirmados desde Março.

O número de pessoas internadas com a doença nos hospitais portugueses continua também a diminuir. Há menos 125 doentes hospitalizados com covid-19, num total de 1583.

No que diz respeito às Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o número de pacientes decresce há 21 dias consecutivos. Ao final do dia desta quinta-feira, havia menos 16 doentes em UCI, num total de 383 — o valor mais baixo desde 12 de Novembro, data em que se encontravam ocupadas o mesmo número de camas.

Portugal aproxima-se cada vez mais das metas traçadas pelo Presidente da República para desconfinar. “Temos, até à Páscoa, de descer os infectados para menos de dois mil, para que os internamentos e os cuidados intensivos desçam dos mais de cinco mil e mais de 800 agora para perto de um quarto desses valores e descer também a propagação do vírus para números europeus”, afirmou, a 11 de Fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa.

Isto significa que para o país poder reabrir:

os novos casos diários têm que permanecer abaixo dos dois mil;

os internamentos abaixo de 1250;

os pacientes com covid-19 em UCI abaixo de 200;

e a taxa de incidência da doença na população perto da média europeia (o que já acontece).

Lisboa e Vale do Tejo soma mais de metade das mortes

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais de metade das mortes reportadas esta sexta-feira, tendo registado mais 17 óbitos e 436 infectados (46% do total de novos casos). Já a região Norte contabiliza mais 192 infectados (20%) e cinco óbitos.

Recuperaram da doença mais 1606 pessoas, contabilizando-se agora um total de 728.659 recuperados. Há ainda a reportar menos 685 casos activos da doença, num total de 63.260.

As 28 vítimas mortais identificadas nos dados desta sexta-feira incluem dois homens entre os 50 e 59 anos; dois homens entre os 60 e 69 anos; quatro homens e uma mulher entre os 70 e 79 anos; e 11 homens e oito mulheres (68% das mortes reportadas esta sexta-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

O Norte contabiliza um total acumulado de 327.160 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo a zona do país com maior número de infecções. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 306.265 casos; o Centro, com 115.404 casos (mais 118 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 28.573 casos (mais 36); e o Algarve, com 20.189 infectados (mais nove).

O boletim divulgado esta sexta-feira pela DGS reflecte uma descida do número total de casos registados na região dos Açores devido à “correcção de dois casos duplicados, transferência de seis casos para outras regiões de ocorrência e notificação de três novos casos nos Açores no dia em análise”, com o arquipélago a contabilizar agora um total de 3791 casos de infecção desde o início da pandemia. Já a Madeira soma 7023 casos (mais 163 em relação ao dia anterior).

Lisboa e Vale do Tejo regista 6917 mortes por covid-19 acumuladas desde Março e a região Norte 5244. Seguem-se o Centro, com 2935 mortes (mais três), o Alentejo, com 957 óbitos (mais três), e o Algarve mantém-se com 344 mortes por covid-19. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira mantêm-se com um total de 28 e 61 mortes por covid-19, respectivamente, não tendo reportado nenhuma vítima mortal esta sexta-feira.

Portugal com incidência abaixo da média europeia

Portugal está actualmente entre os cinco países da União Europeia (UE) com uma menor taxa de incidência de covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 4 de Março, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 174 casos de infecção por 100 mil habitantes, segundo o relatório do ECDC. Com números mais baixos na UE (considerando apenas os 27 Estados-membros) estão apenas a Dinamarca, com 118 casos por cem mil residentes; a Alemanha, com 130 casos; a Croácia, com 132; e a Finlândia, com 140. A média europeia ronda agora as 243 infecções por 100 mil habitantes — o que corresponde a um aumento face à semana passada.