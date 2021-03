Novos membros da direcção do CDS aprovados por 72% no conselho nacional

Os nomes do novo vice-presidente do CDS, Pedro Melo, e de dez vogais da comissão política nacional do partido foram aprovados por uma maioria de 120 votos a favor (72%), 45 contra e 22 abstenções (num universo de 187 votantes) em conselho nacional.

A reunião do órgão máximo entre congressos aconteceu nesta quinta-feira à noite, através de plataforma digital, e a votação foi secreta. Apesar de o conselho nacional ter tido como único ponto a substituição de membros da direcção, o eurodeputado Nuno Melo criticou a estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos para Lisboa ao ter abdicado do cabeça de lista na coligação com o PSD, uma hipótese que é sustentada por resultado do partido que foi superior do que o obtido pelos sociais-democratas nas autárquicas de 2017.

A proposta para a eleição de novos membros da direcção surgiu na sequência da crise política interna desencadeada pela saída de Filipe Lobo d’Ávila, vice-presidente, e de dois membros da comissão executiva, em ruptura com o líder Francisco Rodrigues dos Santos, e pelo desafio para um congresso extraordinário antecipado lançado por Adolfo Mesquita Nunes.

A crise interna levou à demissão de vários elementos da comissão política nacional que foram agora substituídos. Pedro Melo, advogado, fez parte da direcção de José Ribeiro e Castro (2005-2007) e foi eleito para o conselho de jurisdição em 2018 por indicação da Tendência Esperança em Movimento, uma corrente interna do partido. Demitiu-se do cargo em Novembro de 2019 por discordar da decisão da liderança de Assunção Cristas de adiar a refiliação do ex-líder Manuel Monteiro. Neste último congresso do partido foi eleito para a comissão política nacional presidida por Francisco Rodrigues dos Santos.

Entre os outros novos membros estão sobretudo dirigentes distritais e concelhios mas também um outro nome ligado à direcção de José Ribeiro e Castro — José Paulo Areia. Foi deputado, mas saiu do cargo em ruptura com a liderança de Paulo Portas em 2008 e ficou como deputado não inscrito até ao fim da legislatura.

Francisco Rodrigues dos Santos anunciará, nos próximos dias, os novos membros da comissão executiva em substituição de Raul Almeida e de Isabel Menéres Campos que saíram com Filipe Lobo d’Ávila no final do passado mês de Janeiro. Pedro Melo junta-se aos restantes seis vice-presidentes do CDS: Miguel Barbosa, Artur Lima, António Carlos Monteiro, Francisco Laplaine Guimarães, Paulo Duarte e Sílvio Cervan.