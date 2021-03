Bloquistas criticam direcção por reduzir delegados na convenção: “É um golpe contra as bases do partido”

A comissão política do BE quer alterar o regulamento da 12.ª Convenção Nacional e reduzir para metade o número de delegados por causa da pandemia, mas a oposição interna não concorda.

Um grupo de dirigentes bloquistas que integra o movimento Convergência está contra a redução que a comissão nacional quer impor ao número de delegados que deverão marcar presença na 12.ª convenção nacional do Bloco de Esquerda ― o congresso do partido ― nos dias 22 e 23 de Maio de 2021, no Porto, de cerca de 600 delegados, para 300. A posição do movimento foi revelada na véspera de mais uma reunião da mesa nacional do partido: “Assumimo-nos formalmente contra qualquer alteração ao regulamento.”

“É um golpe contra as bases do partido”, declara Bruno Candeias, dirigente em Setúbal, durante uma conferência de imprensa por videoconferência. O dirigente bloquista afirma que a redução de delegados “limita a construção de alternativas” e avisa que “há delegações que tendem a desaparecer com esta proposta”. O movimento entende que um encontro “mitigado” poderia “servir tentativas hegemónicas internas, mas enfraqueceria a capacidade de afirmação da esquerda”.

Depois de uma moção crítica à direcção de Catarina Martins assinada por cerca de 500 bloquistas, o movimento vinca que “o BE precisa de uma convenção forte para um debate forte”, com uma discussão “o mais ampla possível”. No comunicado divulgado esta sexta-feira, o movimento escreve que se trata de “um tiro na democracia, na proporcionalidade e na representatividade do principal órgão de decisão bloquista” e que só uma reunião magna “forte, plural, representativa e em que o debate expresse as diferenças” alcança “uma unidade sã capaz de enfrentar todos os combates” ao nível da crise sociail, ambiental e económica.

Bruno Candeias argumenta que o BE tem se “insistentemente” posicionado contra a perspectiva a criação e círculos uninominais nas legislativas “e por isso deve ser coerente com as posições no Parlamento” e assegure "esses princípios na democracia” que rege o Bloco enquanto partido. “A redução do número de delegados para cerca de 300 levaria a que algumas regiões se transformassem numa espécie de círculos uninominais e que algumas moções e plataformas locais quase desaparecessem”, queixam-se estes dirigentes.

O movimento não se deixa convencer pela justificação dada pela comissão política de que a decisão é resultado do actual contexto pandémico e sublinha que existem alternativas, tais como assegurar as medidas de segurança sanitária ou aumentar o espaço do evento. O grupo dá ainda o exemplo do congresso do PCP e diz que o BE já devia ter “aprendido com alguns exemplos” e sugere que o BE prepare “um planeamento credível junto da Direcção-Geral de Saúde”. "A nossa democracia não pode ser destruída a coberto da pandemia”, diz o movimento.

Bruno Candeias admite até que a solução possa passar por uma participação virtual. “O nosso partido terá muitas soluções mas não pode é reduzir os delegados”, insiste.

​O movimento Convergência sublinha que o pavilhão de Matosinhos, onde está previsto realizar-se a convenção, tem capacidade para quase 4 mil pessoas e que “há espaços ainda com maior capacidade”, pelo que “o distanciamento de cerca de 600 delegados será facilmente assegurado”.