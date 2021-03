Quando beijar alguém pode significar contrair o vírus, temos mais medo dele ou da solidão?

Há um ano fechados em casa, os sintomas de solidão começam a agudizar. As aplicações de encontros são “a única solução para conhecer pessoas”, mas a covid-19 provocou um “medo irracional” de continuar a conversa fora do ecrã, de voltar a sair. E este sentimento até já tem nome: é o Fear of Dating Again (F.O.D.A.). Mas nem sempre ele se sobrepõe à solidão. Somos “seres de contacto físico, amoroso e sexual” — e “não é um vírus que o vai mudar”.