Ser Voluntário… na Aproximar

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Voluntariado em contexto prisional

Uma recomendação da Bolsa do Voluntariado, uma iniciativa da Entrajuda

A Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social, criada em 2006 por um grupo de profissionais com a finalidade de disponibilizar serviços e bens que capacitem organizações e comunidades para responderem de forma sustentável a desafios e oportunidades

A organização actua em vários sectores em áreas como empreendedorismo, empregabilidade, envelhecimento activo ou sistema de justiça criminal.

Contactos Site

Facebook

secretariado@aproximar.pt

911 939 224

Desde 2009, a Aproximar desenvolve e participa em iniciativas relacionadas com o sistema de justiça. Em 2014, foram parceiros da iniciativa JIVE, com o papel de desenvolver um perfil do voluntário em meio prisional, assim como desenhar, pilotar e avaliar um curso de formação de voluntários em meio prisional

Em 2017-18 criaram o programa Passaporte para Empregabilidade, focado na formação de pessoas reclusas para a empregabilidade e desenvolvimento pessoal. Este programa oferece, também, a oportunidade de, uma vez em liberdade, estas pessoas beneficiarem de processos de mentoria.

Qual o impacto da Aproximar?

A Aproximar foi uma das premiadas com o programa Passaporte para a Empregabilidade, na 5.ª edição do prémio solidário promovido pelo BPI e pela Fundação la Caixa. O prémio solidário visa apoiar projectos que promovam a transição e reinserção na vida activa de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, bem como a promoção das suas necessidades básicas.

Como posso ajudar?

A Aproximar procura voluntários em meio prisional para participar no programa Passaporte para a Empregabilidade. O programa de capacitação de voluntários em meio prisional visa valorizar o capital social e humano dos estabelecimentos prisionais, incidindo concretamente na formação de voluntários, já que o “voluntariado desempenha um papel fundamental numa grande variedade de contextos, como os tribunais, prisões, reinserção social e ONG”.

O que precisam de mim?

O voluntário necessita de um compromisso regular com a organização.