Ainda há países que não têm vacinas

A pandemia mundial, que destrói a economia, o nosso ganha-pão e nos mata, exigia solidariedade activa, por forma a que todos os países tivessem acesso às vacinas contra a covid-19. Assim não aconteceu. Mais de três quartos das vacinas foram inoculadas nos dez países mais ricos. Há um incumprimento por parte das farmacêuticas em responder aos pedidos feitos. Isto não é apostar na saúde, fazendo prevalecer a continuação da propagação do vírus.

A prevenção e ataque à doença deve ser o objectivo mundial. O contrato com a farmacêutica AstraZeneca feito pela UE não prevê a indemnização por danos causados pelo incumprimento pela falta de vacinas. Além disso, prevalece uma cláusula que não admite que aquela farmacêutica deva ressarcir quem ficar com danos de saúde após ser inoculado com esta vacina. Tudo isto, configura um contrato leonino em desfavor das populações. Haver países pobres ainda sem uma única vacina configura crime?!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Lei eleitoral autárquica

A Câmara do Porto, durante muitos anos, andou em bolandas do PS para o PSD. Mas por vezes eram paraquedistas, outras vezes mal chegavam à varanda, olhavam para os Aliados, mas fechavam os olhos e começavam a sonhar com o Terreiro do Paço. O povo do Porto cansou-se e apostou na prata da casa; Rui Moreira.

Mas se um Rui Moreira incomoda muita gente, trezentos e oito incomodam muito mais, daí que pela calada da pandemia PS e PSD, que são os que mais têm a perder com a proliferação de independentes, fizeram uma lei que visava impedir isso mesmo. Uma vez que vão ter que mexer na lei sugiro ponham na lei que para se ser presidente de uma câmara tenha que se ter nascido neste concelho ou nele residido cinco anos. Paraquedistas... não.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Ansiedade e desobediência civil

Terminei a leitura do PÚBLICO de quarta-feira preocupado. A começar pelo cabeçalho da primeira página e passando pela opinião da ex-ministra da Justiça e ex-deputada. Sinais de ansiedade nos jovens e desobediência civil. Tudo o que nós, enquanto colectivo, não queremos e, sobretudo, mais tememos.

Paula Teixeira da Cruz testemunhou alguns episódios e coligiu informação que a levaram a concluir que já estamos, de facto, em estado de desobediência civil. E que o confinamento acabou. Fiquei na dúvida se seria uma constatação ou um desejo. Na prática funciona como um apelo. Todos os que têm negócios fechados e não saem à rua nem viajam concluem que, afinal, continuam a perder dinheiro e oportunidades enquanto, pelos vistos, lá fora, já está tudo em andamento. Paula Teixeira da Cruz, que é uma opinion maker de peso, tem, parece-me, responsabilidades acrescidas quando expende as suas opiniões. E não lhe estou a pedir que se auto censure, mas há maneiras menos alarmistas de abordar os assuntos.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Eu diria mesmo mais...

Na belíssima série de aventuras de Tintin, havia uma dupla de detectives, Dupond e Dupont, em que quando um dizia qualquer coisa o outro dizia “eu diria mesmo mais"; esse mais era a repetição do que o outro dizia. Rui Rio parece um Dupond do Dupont António Costa, sempre pronto a “eu diria mais”, quer dizer a mesma coisa: ainda no recente “chumbo” pelas autarquias envolventes do Aeroporto do Montijo, Costa anunciou que iria ser mudada a legislação para que as autarquias não pudessem interferir nas decisões do Governo. Logo aparece Rio a dizer que iria apoiar essa proposta de Costa. Esta situação em que o segundo maior partido se comporta como um apêndice do maior, dá origem às subida meteóricas dos partidos extremistas, sejam de direita ou de esquerda. Um Governo só é forte, em democracia, quando tem uma oposição forte, depois digam que vem aí o Chega...

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A bazuca ou vitamina, tanto faz

Agora que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) terminou a discussão pública, uma dúvida me tem atormentado sem encontrar resposta. A dúvida que me perturba é saber se as empresas portuguesas que têm sede fiscal nos Países Baixos, onde pagam os impostos dos lucros obtidos em Portugal, candidatam-se aos apoios cá ou lá, ou talvez nos dois, como é hábito em algumas práticas.

O conceito tão português do “chico esperto” é transversal a toda a sociedade, quer seja o trafulha/vigarista que habilmente concebe esquema para ganhar algum dinheiro sem trabalhar, como as grandes empresas que agora “legalmente” aumentam os seus lucros, assim como do mesmo modo conseguem evitar pagar impostos devidos.

O recente caso da EDP com a venda de algumas barragens no norte transmontano é um exemplo elucidativo.

João Pereira, Torres Novas