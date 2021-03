31 anos

Será “pouco” só fazer referências positivas ou até negativas, seja a pessoas, seja ao que mais possa ser, em datas especiais. Sendo que esses momentos especiais não devem de modo algum ser desvalorizados e mais ainda se tiverem motivos para serem representativos. Assim, o PÚBLICO é sem dúvida o melhor jornal diário que temos desde o 25 de Abril, sendo que, em cada 5 de Março desde há 31 anos, o PÚBLICO consegue comemorar essa data com conteúdo e oportunidade. E mesmo que muitos de nós já cá não estejamos, daqui a 31 anos, haverá sempre este bom jornal, o PÚBLICO

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Trinta e um

A comunicação social não é nenhum “trinta-e-um”, na medida em que deve ser objectiva, imparcial e responsável. Na comunicação social não deve haver lugar a um qualquer “trinta-e-um de boca”, referindo notícias não confirmadas, ou mesmo inverdadeiras, onde o contraditório e o confronto de opiniões devem estar presentes de forma a que seja o mais plural possível. Na comunicação social, e concretamente no PÚBLICO, perscruto uma intenção de “Abrir portas onde se erguem muros”, porque “A verdade é um bem público”.

Parabéns pelo 31.º aniversário.

José P. Costa, Lisboa

Recordações

O PÚBLICO faz hoje anos. Faz agora dez anos que fui convidada por Lucília Santos a ir a uma festa na Kapital. Foi também esta senhora que me mostrou as instalações em Alcântara quando o PÚBLICO para ali se mudou. Tenho comprado este jornal desde a sua primeira edição que entretanto tem mudado várias vezes, acompanhando (?) a evolução deste tipo de noticiário.

Só é pena que o tipo de letra esteja mais pequeno e o tom de impressão seja muito leve. Ou serei eu que estou sentindo o peso destes trinta e um anos em cima dos meus antigos cinquenta anos?

Maria Clotilde Moreira, Algés

Parabéns

Indubitavelmente, leio há 31 anos este precioso jornal. Demoro algum tempo a seguir todas as notícias. Desfolho as páginas cuidadosamente para que as letras de mantenham nos seus lugares e oiço o murmúrio das palavras que armoniosamente estão ligadas. Chegando ao fim rebusco todos os textos para verificar se algo não foi lido. Resta desejar a toda a equipa a continuação dos êxitos jornalísticos alcançados.

É um privilégio ter oportunidade de acompanhar este PÚBLICO ao longo destes 31 anos. O tempo, sem contemplações, segue o seu ritmo de continuidade imparável. Para o acompanhar temos que nos adaptar às circunstâncias. Os dias sucedem-se entre o tic-tac dos ponteiros dos relógios e o passado, presente e futuro são uma simbiose de acontecimentos. Assim chega a ocasião de vos felicitar pela excelente companhia que nos fazem diariamente e pelos bons momentos que nos disponibilizam. Seria óptimo que nenhum ecrã ou tecnologia suprimisse a necessidade da leitura tradicional.

Diamantino Reis, Portimão

​A triste ciência

Carlos Fiolhais tem boas razões para nos alertar sobre o pântano onde deixaram cair a ciência, no pós Mariano Gago. Sim, com letra pequenina. Atrás, a justificação foi a troika, hoje é a pandemia, e, no futuro, sei lá o que inventarão, talvez que não esteja na moda! Onde não há convergência (como no estado de emergência), que se pode esperar? Olhando para os números da ciência vejo desprezo, insensatez, e descuido. Aliás, se repararmos na conversa sobre as prioridades da vacinação da covid-19 que mais descobrirmos: ausência de consenso, de vontade de aproximação.

Todos os dias os velhos são colocados para a frente (mais tarde), ora pelos militares, pelos bombeiros, ou pelos professores… A falta de unanimidade é gritante, em temas (novo aeroporto de Lisboa) onde um país se define e agiganta. Que tristeza é viver assim em Portugal!

Helder Coelho, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa