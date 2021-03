Enquanto o planeta aquece, milhões são obrigados a fugir

Nas discussões sobre as alterações climáticas, é frequente pensar-se em prazos longe do horizonte temporal da vida dos decisores políticos. As projecções por trás das negociações das metas do Acordo de Paris propunham cenários para 2100, por exemplo. Mas o aquecimento global é um processo em curso praticamente desde a Revolução Industrial e os seus efeitos já são suficientemente fortes para levarem cada vez mais seres humanos a fugirem de certas regiões do planeta.