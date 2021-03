Papa sublinha a “riqueza” que é ter cristãos no Iraque

No primeiro dia da que é considerada a sua viagem mais arriscada, Francisco agradeceu aos padres e bispos por se terem mantido perto do povo no país.

O Papa Francisco começou a sua viagem ao Iraque, a primeira de um Papa, com um discurso em que pediu o fim do extremismo, no país que viveu o terror do Daesh. “Que o clamor das armas possa ser silenciado”, pediu, “que possa haver um fim do extremismo, sectarismo e intolerância”, acrescentou, depois de ter sido recebido pelo Presidente iraquiano, Barham Salih.