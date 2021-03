Covid-19 faz mais 22 milhões de novos pobres na América Latina

A crise provocada pela covid-19 está a originar um aumento sem precedentes da pobreza na América Latina. Segundo a ONU, há registo de 22 novos milhões de pobres em 2020, o que faz da região a mais afectada pela pandemia a nível mundial.

A Comissão Económica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da ONU sublinha que a taxa de pobreza atingiu 33,7% da população e a pobreza extrema situou-se nos 12,5% em 2020. Estes níveis, destaca, não se registavam há mais de uma década.

O relatório Panorama Social da América Latina 2020 indica que o total de pessoas em situação de pobreza aumentou para 209 milhões, aos quais se juntam 78 milhões que se encontram em situação de pobreza extrema, mais oito milhões do que em 2019.

“Oito em cada dez latino-americanos são vulneráveis e por este facto o que se pede é que se avance com sistema de protecção social universal”, salientou a secretária executiva da instituição, Alicia Bárcena, alertando também para a interrupção da ascensão social. Cerca de 59 milhões de pessoas que em 2019 pertenciam a estratos médios registaram um processo de mobilidade económica descendente.

O estudo também indica que a pandemia agravou os problemas estruturais do continente latino-americano. “Os efeitos provocados pela pandemia do coronavírus estenderam-se a todas as áreas da vida humana, alterando a maneira como interagimos, paralisando as economias e originando profundas mudanças nas sociedades”, refere.

Segundo a Cepal, altos níveis de desigualdade, combinados com um mercado de trabalho informal em expansão que deixa os trabalhadores sem protecção e com um acesso deficiente à saúde, pioram a situação das populações. E o encerramento prolongado das escolas também é apontado pelo documento como uma “catástrofe geracional”, uma vez que irá criar um maior fosso de desigualdade.

Em simultâneo, o PIB per capita regional atingiu os mesmos valores de 2010, houve uma contracção económica na região de 7,7% em 2020 e a taxa de desemprego regional atingiu os 10,7%, uma subida de 2,6% face a 2019. Países como o México, Brasil, Peru ou Chile, que tinham iniciado a abertura das suas economias, viram-se forçados a impor novas medidas restritivas devido a uma segunda vaga.

Além da situação económica, a mortalidade pela covid-19 tem devastado a população latino-americana: a região, que tem 8,4% da população mundial, regista 27,8% das mortes provocadas pela pandemia no mundo. De acordo com Bárcera, “isto sucede por motivos como o sobrepopulação, a falta de acessos básicos, sistemas de saúde fragmentados e o lento e desigual acesso à vacinação”.

Os governos latino-americanos aplicaram um total de 263 medidas de protecção social de emergência em 2020, que abrangeram quase 50% da população (326 milhões de pessoas).