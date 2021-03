“Uma cortina de ferro desceu sobre a Europa”. Como Churchill começou a Guerra Fria

“O resto da minha vida vão ser férias. É uma sensação estranha, foi-se o poder”. Em Julho de 1945, ao fim de dez anos sem eleições – cinco deles em guerra – o Reino Unido dá a maioria absoluta aos trabalhistas. A “sensação estranha”, confissão que Churchill faz ao seu médico pessoal, Lord Moran (Charles Moran, Churchill at War 1940-45) transforma-se em tristeza depressiva. Clementine, a mulher, fala da “infelicidade” do casal, em carta à filha. Churchill passa a líder da oposição, cargo que exerce erraticamente, e os meses seguintes são difíceis. Vai pintar para Itália, nas margens do Lago Cuomo.