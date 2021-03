A Amazónia do futuro precisa de uma “floresta viva”

Como será a maior floresta tropical da Terra no final do século, com os efeitos das alterações climáticas? Uma equipa de investigadores tenta descobrir.

Dificilmente haverá uma região no planeta onde a intersecção entre os efeitos das alterações climáticas e a esperança de as travar seja mais perfeita do que na Amazónia. A maior floresta tropical do mundo, que alberga uma biodiversidade sem paralelo, é um ecossistema mais sensível do que se pensava. A subida da temperatura média, em alguns locais até 4º Celsius, segundo algumas previsões, vai dar à Humanidade uma nova Amazónia nas próximas décadas. Se irá manter as suas propriedades de “pulmão” da Terra é algo que depende das acções tomadas hoje.