Tiger Woods não se lembra de estar ao volante na altura do acidente

As autoridades de Los Angeles, EUA, continuam a investigar as circunstâncias do aparatoso acidente da passa semana que deixou o golfista norte-americano em estado grave.

Tiger Woods disse às autoridades que não sabe como o acidente, em que terá estado envolvido apenas o seu veículo, aconteceu nem sequer de estar conduzir, avançou o USA Today, citando uma cópia do mandado de busca que foi utilizado pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles para obter a caixa negra do SUV em causa.

“Os agentes perguntaram como ocorreu a colisão”, no seu primeiro depoimento. “O condutor respondeu que não sabia e nem sequer se lembrava de estar a conduzir... O condutor foi tratado aos seus ferimentos no hospital e foi-lhe perguntado de novo como ocorreu a colisão. Ele repetiu que não sabia e não se lembrava de ter conduzido.”

A caixa negra do automóvel aloja dados relacionados com velocidade e aceleração, sequência de travagem, alterações do ângulo de direcção e outras actividades de instrumentação. Um delegado do xerife disse, na quarta-feira, que este tipo de mandado é comum no condado de Los Angeles e considerado como parte das diligências de investigação, mesmo quando tudo indica ter-se tratado de apenas um acidente.

“Estamos a tentar determinar se foi cometido um crime”, disse o delegado do xerife John Schloegl. “Se alguém estiver envolvido numa colisão rodoviária, temos de reconstruir a colisão [para determinar] se houve alguma condução imprudente, se alguém estava ao telemóvel ou algo do género. Determinamos se houve um crime. Se não houve crime, encerramos o caso, e foi um acidente.”

O conhecido golfista, de 45 anos, sofreu ferimentos graves, na semana passada, num acidente perto da fronteira entre Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, Califórnia. Woods era o único ocupante do carro, tendo sido retirado pelos bombeiros com a ajuda de um desencarcerador, socorrido pelos paramédicos de Los Angeles County e transportado para o hospital local, tendo sido operado de urgência para tratar múltiplos ferimentos na perna direita e submetido a outro procedimento na última sexta-feira.

Tiger Woods (n. 1975, Cypress, Califórnia, EUA)​ é um dos expoentes máximos da história do golfe, somando 82 títulos no circuito norte-americano PGA e 15 majors. Em termos sociais, Woods teve um grande papel no desenvolvimento do golfe para as classes menos envolvidas na modalidade, especialmente entre as minorias nos Estados Unidos. Em 2009, Tiger Woods voltou a fazer história quando a revista Forbes revelou que ele se tinha tornado o primeiro desportista multimilionário, arrecadando mil milhões de dólares em patrocínios e prémios.