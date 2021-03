Em casa, com elas: 15 ideias para celebrar o Dia da Mulher

Grândola, vila Mulher

Um colóquio e um concerto de Rita Redshoes são duas formas escolhidas pelo município de Grândola para assinalar a data “e as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres em todo o mundo”. Dia 8, às 18h30, através do Zoom, Joana Duarte Correia modera o encontro entre Helena Pereira de Melo e Irene Flunser para falar de Mulheres Portuguesas: Um Grande Passado pela Frente. À noite, pelas 21h30, o Facebook da autarquia enche-se de música de Mulher. É este o título do espectáculo delineado para a ocasião por Rita Redshoes, ela que assinou esse tema homónimo em cujo vídeo pôs batom vermelho a todos os intervenientes, muito antes de isso ser um movimento político. Fica também o convite para voltar a ouvir o respectivo álbum, Her, de 2016, onde a cantora e compositora abordou histórias de mulheres, por entre romance, desigualdade, guerra, emancipação e outros assuntos.

Memórias e canções em fábrica

Uma fábrica de cerâmica abandonada, em Viana do Castelo, é cenário de um “tributo necessário a todas as mulheres apanhadas na expansão colonial masculina, forçadas a deixar as suas casas, as mulheres que trabalharam nos campos toda a vida, que levaram canções, que foram e não regressaram”. As palavras são de RitaGT, e referem-se a Unearthing, uma performance de vozes e movimento com revelação preparada para 8 de Março. Desenvolvida a partir de uma residência da artista portuguesa no museu inglês Yorkshire Sculpture Park – que a comissiona no âmbito de um programa dedicado a artistas femininas –, a obra conta com a participação das Cantadeiras do Vale do Neiva e com as bailarinas Piny e Isa Santos. É só sintonizar o YouTube, às 18h.

Foto Unearthing, RitaGT Raquel Rocha

Uma Mulher Não Chora a 16 vozes

No último Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro de 2020), Renato Júnior chamou ao Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, 16 vozes femininas para se juntarem a ele na apresentação do disco Uma Mulher Não Chora, editado em 2019. Esse concerto é agora transmitido na íntegra pela RTP1, a 8 de Março, às 23h45. Ana Bacalhau, Cristiana Águas, Joana Amendoeira, Katia Guerreiro, Kiara Timas, Lúcia Moniz, Luanda Cozetti, Maria João, Mili Vizcaíno, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Rita Redshoes, Sofia Escobar, Soraia Tavares, Shout! e Viviane compõem o elenco vocal.

Fortes personalidades literárias

Da Anna Karenina de Tolstói à Blimunda Sete-Luas de Saramago, passando pela Lolita de Nabokov, pela Elizabeth Bennett de Jane Austen, a Macabéa de Lispector ou a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Lobato, há 15 personagens femininas a desfilar online, ao longo de todo o dia, em histórias contadas a partir de Portimão, pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes. No seu Facebook, entre as 10h e a as 21h, são lembradas essas personalidades literárias “que desafiaram o status quo da época em que os seus criadores as situaram”, explica a nota da autarquia, e às quais foram incutidas “mentes criativas e geniais, muito à frente de seu tempo”.

Osso do ofício

Um filme baseado num dos livros favoritos de Patti Smith é oferecido pela Medeia e a Leopardo Filmes para marcar a efeméride. Trata-se de O Astrágalo (2015), uma realização de Brigitte Sy, com argumento de Serge Le Péron, a partir do livro autobiográfico da escritora argelina Albertine Sarrazin. Passada nos anos 1950, é a história de uma jovem mulher que fractura um pé (no osso do título) ao fugir da prisão e que é acolhida por um homem com quem vive uma história de amor invulgar. Enquanto a polícia a procura e ele se ausenta, ela encontra refúgio na escrita. Fica disponível gratuitamente durante todas as 24 horas de 8 de Março, no site da Medeia.

Retratos com ciência

Mais de uma centena de retratos de investigadoras captados pelas objectivas de Clara Azevedo, José Carlos Carvalho, Luís Filipe Catarino e Rita Carmo, compõem o livro Mulheres na Ciência. A nova edição tem honras de lançamento online numa cerimónia transmitida em directo na página de YouTube da Ciência Viva, às 11h. Três das cientistas em foco – a historiadora ambiental Cristina Brito, a física Maria Helena Braga e a sismóloga Ana M. G. Ferreira – estarão à conversa com Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A sessão conta também com a partilha da experiência pelos fotógrafos.

Nina entre O Silêncio e o Medo

Além de ter sido uma das maiores vozes femininas do jazz, que pontuava com ritmos africanos, gospel, soul, blues e outros, Nina Simone foi e continua a ser uma mulher inspiradora pelo papel que teve na luta pelos direitos humanos nos EUA dos anos 1960 e também pela sua história pessoal. É esta que dá o mote a O Silêncio e o Medo, a peça escrita e encenada por David Geselson que ficciona o percurso da “diva rebelde”, com base no que se conhece da sua vida privada. Está em cena na sala online do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, de 5 a 8 de Março, num registo em alta resolução e multicâmara. É falada em francês e inglês, com legendas em português. Os bilhetes custam 3€ e a sessão fica disponível nas seis horas seguintes à compra.

Foto O Silêncio e o Medo DR

Mulher-palhaça, de que te ris?

Não é preciso pôr nariz vermelho – basta afinar o sentido de humor e a vontade de pensar para participar na apresentação do Tem Graça! - Festival Internacional de Mulheres Palhaças. Marcada para 8 de Março, às 18h, com transmissão online, tem como anfitriã a directora artística, Susana Cecílio, e inclui excertos de espectáculos, entrevistas a artistas, vídeo-testemunhos de palhaças, conversas sobre o lugar das mulheres na sociedade e no humor e um quiz para saber De que te ris?

Carrinho cheio de ícones

Num momento em que ir às compras é das poucas “fugas” possíveis ao confinamento, há em Telheiras, em Lisboa, uma exposição para vislumbrar Audrey Hepburn, Carolina Herrera, Coco Chanel, Donatella Versace ou Gwen Stefani por entre os códigos de barras. Estas e outras mulheres, conhecidas pela força, determinação e impressão que deixaram no mundo da moda e do estilo, fazem parte de Women Fashion Icons. A colecção de retratos, acompanhados por citações, pode ser vista entre os dias 2 e 10 de Março, nos corredores do Centro Comercial de Telheiras.

O género em espectro

O dia é da mulher, mas o alerta é para todas as questões de género. O que significa, por exemplo, querer ser (ou deixar de ser) mulher? Uma reportagem da Linha da Frente, da RTP, foi ao encontro de pessoas que se identificam como transgénero, agénero, não-binárias, etc., com o objectivo de “explicar a complexidade” do espectro e de mostrar como se traduz na realidade dessas pessoas esse léxico que é novo para tantas outras. O meu género é um trabalho da jornalista Marta Jorge, com imagem de Marques de Almeida e edição de Guilherme Brízido. Foi emitido em meados de Janeiro, mas continua disponível na RTP Play.

#SomosTodxsBravas

A hashtag identifica uma acção colectiva da Pele (estrutura artística portuense vocacionada para “processos de empoderamento individuais e colectivos) destinada a sublinhar “a urgência de afirmarmos a igualdade entre homens e mulheres no espaço privado e público, ainda mais nos dias que correm”. Em altura de limitações às manifestações nas ruas, o movimento faz-se online, com a estreia de um vídeo que junta as vozes de 87 homens e mulheres em torno do feminismo e de um poema-manifesto escrito para o momento, a várias mãos. O acto artístico e político passa também pelo desafio geral de ocupar os espaços públicos virtuais com uma fotografia empunhando um cartaz sobre o tema, devidamente identificada com a hashtag de ordem.

Uma documentarista, uma primatologista e uma ex-primeira dama

Eis as figuras inspiradoras escolhidas pelo canal Odisseia para figurar no Especial Dia da Mulher. Abre às 16h12 com os dois episódios de Madagáscar: Os Génios da Floresta, documentário protagonizado por Céline Cousteau. A neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau é ela própria exploradora, activista ambiental e realizadora – esta última ocupação ainda rara para uma mulher no universo dos documentários de natureza. A seguir, em Jane Goodall: A Nova Geração, Merlin van Lawick visita a Tanzânia para registar o impacto do trabalho da avó, a revolucionária primatologista britânica que ali estudou e criou laços com uma comunidade de chimpanzés (às 18h04). A senhora que se segue é uma ex-primeira-dama dos EUA: Michelle Obama: A Minha Vida Após a Casa Branca estreia-se às 19h03, fechando o especial.

Madagáscar: Os Génios da Floresta DR Madagáscar: Os Génios da Floresta DR Madagáscar: Os Génios da Floresta DR Madagáscar: Os Génios da Floresta DR Madagáscar: Os Génios da Floresta DR Jane Goodall: A Nova Geração DR Jane Goodall: A Nova Geração DR Jane Goodall: A Nova Geração DR Michelle Obama: A Minha Vida Após a Casa Branca DR Michelle Obama: A Minha Vida Após a Casa Branca DR Fotogaleria DR

Mulheres Ácidas “desdobradas”

Vila Franca de Xira celebra a efeméride com o humor, o sarcasmo e a reflexão sobre “o verdadeiro desdobramento feminino” que é Mulheres Ácidas. Escrita por Cristiane Wersom e encenada por Patrícia Soso, a peça é leva à cena digital, nos canais da autarquia, no dia 12 de Março, às 21h, pelo Casulo - Núcleo de Artes Performativas do Grémio Dramático Povoense. Em palco estão duas actrizes – Marlene Barreto e Sandra Celas – que se multiplicam em sete personagens.

Segredos de Beleza… e Algo Mais

Uma maratona para ajudar “a melhorar o nosso aspecto exterior e interior (...) seja com truques de beleza que podemos adoptar em nossa casa ou com tratamentos de estética revolucionários”. A sugestão vem do canal Casa e Cozinha, que preparou para o Dia da Mulher, entre as 12h e as 23h, uma fartura de 22 episódios de Segredos de Beleza… e Algo Mais. Conduzido pela coach de bem-estar Rebeca J. Cirujano, o programa está recheado de conselhos dados por especialistas de áreas como a cosmética, a nutrição ou a meditação. Há muito a aprender, desde formas naturais de manter o cabelo saudável a dicas para atenuar as estrias, passando pelos benefícios das proteínas vegetais e pelas vantagens da risoterapia.

Foto Segredos de Beleza… e Algo Mais DR

Haja vinho (e tranquilidade)

Passados tantos meses de malabarismos entre teletrabalho, aulas síncronas, refeições multiplicadas, tarefas acumuladas e stress a pesar – meses em que, objectivamente, têm sido as mulheres as mais sobrecarregadas – uma boa (auto)prenda é planear um ou mais dias de fuga a essa espiral, em direcção à tranquilidade. Da Quinta do Portal chega a proposta de “um programa especial de alojamento, acompanhado de um requintado jantar gourmet, harmonizado com alguns dos moscatéis mais emblemáticos deste produtor de Sabrosa” que se orgulha de “ter sido o primeiro produtor da região a permitir que elas entrassem num lagar”. Tudo “em pleno Douro Vinhateiro”. Por 120€ por pessoa, a estadia dá direito a pernoitar na Casa das Pipas, tomar um cálice de vinho do Porto, saborear a refeição preparada pelo chef Milton Ferreira e visitar o armazém de envelhecimento desenhado por Siza Vieira. A oferta abre-se a 8 de Março para quem “se sinta confortável em deslocar-se” já, mas prolonga-se até ao fim de Abril.