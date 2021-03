Gaia: Souto de Moura desenha novo “hotel de charme” sob a Ponte Luiz I

Depois de um Hilton e de um grande hotel Sana, eis novo projecto hoteleiro de luxo confirmado para Gaia. São “14 quartos, esplanada, miradouro e bar” em “terreno localizado sob a ponte" Luiz I, anuncia a ZOF - Sociedade de Investimentos Imobiliários, promotora do projecto assinado por Eduardo Souto de Moura, um novo “hotel de charme” com o Douro aos pés. Já premiado com um Pritzker, o “Nobel” da arquitectura, Souto de Moura, autor também do futuro Centro de Congressos de Gaia, é considerado “a pessoa certa para fazer deste projecto um sucesso e uma enorme mais-valia para a cidade”, diz a arquitecta coordenadora do projecto, Rita Everard Machado.

Em comunicado, a empresa, sociedade portuguesa sedeada no Porto, não revela o valor do investimento, mas adianta que a arquitectura já foi aprovada pela autarquia, prevendo-se que a obra arranque ainda no decorrer deste ano.

Trata-se de “um projecto localizado num ponto muito particular do centro histórico”, refere Rita Machado, citada no documento. “Não só pela sua localização na escarpa e na sua relação de proximidade” com a ponte, explica, “mas também porque se trata do primeiro prédio que se vê em Gaia, vindo do Porto pelo tabuleiro inferior” da ponte. “É um cartão-de-visita a quem chega por essa via”, sublinha.

Rita Machado refere ainda que há “inúmeros desafios inerentes ao local”. “O terreno, de pendente acentuada, tem cerca de 315m2 e consiste num edifício pré-existente a recuperar e jardim de socalcos”, indica, sendo que neste local “se pretende construir a ampliação do edifício existente, com ligação pelos pisos inferiores, e concluindo o remate da empena e do conjunto edificado”.

A história do espaço é também recordada, remontando há mais de um século, quando foi construído o tabuleiro inferior da ponte. Na altura, o casario existente foi demolido e depois da construção da ponte foi deixada “uma empena à vista, num local praticamente inalterado desde então, cujo destino chegou a ser publicidade às caves do vinho do Porto”.

No edifício existente, “funcionou durante mais de um século uma tipografia, e as maquinarias industriais encontradas no local servem de inspiração e ponto de partida” para a decoração do hotel”, avança a ZOF, que é também proprietária do terreno.

A empresa tem “a expectativa” de que o concurso para a empreitada avance no segundo semestre do ano e “estima” ver obra no terreno no último trimestre.