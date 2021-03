7 dias, 7 fugas em casa: entre sementes, sável, Santo António e mais

Sábado, 6: Sementes para troca

Na Quinta das Águias, em Paredes de Coura, a tradição ainda é o que era. A habitual Feira de Troca de Sementes volta a cumprir o calendário, mas vem com um novo formato, adaptado às contingências. A sétima edição da iniciativa é, pela primeira vez, semeada online, no Facebook da associação, numa parceria com o município, com as escolas locais e com Rita Roquette, herbalista e autora do blogue Bloom Sativum. A ideia é preservar as variedades de sementes mais antigas (que são mais resistentes) e partilhar esta “fonte tão preciosa de vida”. O encontro está marcado para sábado e domingo (dias 6 e 7), a partir das 10h, e além das trocas (reservadas apenas a sementes de produção biológica), inclui também palestras em directo e um passeio de identificação de ervas silvestres.

Domingo, 7: Com água (e sável) na boca

Em Vila Franca de Xira, manda a tradição que a mesa seja posta com Março, Mês do Sável, a iniciativa gastronómica da autarquia que, desde 1989, serve a prata da casa nos restaurantes da região ribatejana. Este ano, foram 23 os estabelecimentos que aderiram à chamada mas, nesta fase, devido às restrições, apenas 14 estão ao serviço, em regime de take-away. Um festim para o palato onde se encontram receitas tradicionais do prato – com a iguaria frita em postas finas e açorda de ovas a acompanhar – mas também versões mais contemporâneas e inventivas, inspiradas nos sabores das lezírias. As doses são reforçadas nos canais digitais do município, com a partilha e showcooking de cinco receitas cozinhadas com o peixe do rio. Num programa que não fica pela mesa, a refeição vem com descontos nos parceiros locais, num roteiro que tanto passa por vinhos e unidades de alojamento, como por experiências turísticas – passeios a cavalo, sessões fotográficas equestres, aulas de equitação ou uma visita guiada ao Evoa - Espaço de Visitação e Observação de Aves.

Segunda, 8: Em casa, com elas

O Dia Internacional da Mulher é celebrado a muitas vozes, venham elas da arte ou dos palcos online, de livros ou conversas, de figuras inspiradoras ou de uma hashtag. No caso do canal Odisseia, a inspiração vem de uma documentarista, uma primatologista e uma ex-primeira dama. O Especial Dia da Mulher abre às 16h12 com os dois episódios de Madagáscar: Os Génios da Floresta, documentário protagonizado por Céline Cousteau. A neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau é ela própria exploradora, activista ambiental e realizadora. A seguir, nos dois episódios de Jane Goodall: A Nova Geração, Merlin van Lawick visita a Tanzânia para lembrar o trabalho da avó, a revolucionária primatologista britânica que estudou e criou laços com uma comunidade de chimpanzés (às 18h04). A senhora que se segue é uma ex-primeira-dama dos EUA: Michelle Obama: A Minha Vida Após a Casa Branca estreia-se às 19h03, fechando o programa de comemorações.

Terça, 9: Um mural para o Charmoso

Um corvo, um manjerico e um eléctrico encontram-se numa fachada, com vista para Lisboa, menina e moça. É Mário Belém, ilustrador, designer e muralista, a espalhar a sua arte no mural de homenagem a Carlos do Carmo, cantor e uma das maiores referências do fado, falecido no primeiro dia de 2021. Bairro Alto, Os Putos, Canoas do Tejo e Lisboa, menina e moça são algumas das canções celebrizadas pelo Charmoso (como era conhecido) e é esta última que dá o tom ao desafio lançado pela Junta de Freguesia de Alvalade. Seis dias e 32 litros de tinta depois, o resultado está à vista, na Avenida Rio de Janeiro, cobrindo a fachada da Biblioteca Manoel Chaves Caminha com “uma menina e moça sentada numa pilha de livros” e acompanhada por uma série de símbolos da cidade. O mural faz parte da Rota de Arte Urbana de Alvalade (é o número 17), cujo mapa conta já com tributos a Nelson Mandela, Aquilino Ribeiro ou José Cardoso Pires, entre outros.

Quarta, 10: Raúl Brandão Tem Dia(s)

Raul Brandão (1867-1930), de cuja pena saíram títulos como Húmus, Os Pobres ou Os Pescadores, inspira esta sessão do Foz Literária - Ciclo de Roteiros Literários e Conferências, uma iniciativa promovida pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, ao longo do ano. Sob o tema Raúl Brandão Tem Dia(s), José Fernando Magalhães e Joaquim Pinto da Silva evocam a vida e a obra do escritor português que, nas palavras deste último, “é o crítico impiedoso das imposturas sociais, dos poderes pequenos e grandes, das misérias humanas”. O evento é apresentado por José Valle de Figueiredo e conta com a participação do Grupo de Teatro do Orfeão da Foz do Douro. Quarta, dia 10, às 17h30, na plataforma Zoom (link aqui). A entrada é livre.

Quinta, 11: Pelo mundo, atrás de Santo António

De portas fechadas, o Museu de Lisboa continua a ir a casa, através da sua montra digital. Dia 11 às 10h, no Facebook do museu, tem início uma viagem de descoberta do Culto de Santo António pelo Mundo. A primeira paragem é no Brasil, com transfer assegurado para a tradicional e exuberante Festa do Pau da Bandeira (ou Festa de Santo Antônio de Barbalha), que todos os anos anima a cidade do estado do Ceará e que, em 2015, acumulou o carimbo de Património Cultural Brasileiro. A viagem prosseguirá pelo mundo fora, noutras rubricas, de olhos postos, dizem em comunicado, nas “diferentes manifestações que revelam a riqueza cultural de uma devoção única em torno deste santo que nasceu em Lisboa”, a 15 de agosto de 1195.

Sexta, 12: Cataplanas à moda do online

Uma aula culinária em directo com sete jornalistas e bloggers espanhóis a vestir o avental e mostrar o que valem no que à cataplana diz respeito. A ideia-desafio vem do Turismo do Algarve, que assim promove a região no mercado vizinho – responsável em 2019 “por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria classificada” local – mantendo “o Algarve no coração dos turistas” e incentivando o seu regresso, quando tal for possível. A aula será transmitida em directo no Facebook do VisitAlgarve_ES (às 12h de Portugal e 13h de Espanha), orientada pela chef Margarida Vargues, que promete ensinar aos “nuestros hermanos” (aos sete aprendizes na cozinha e a todos os que assistem) como se faz uma cataplana de atum, em cerca de uma hora. A acompanhar o cabaz com os ingredientes necessários à confecção da receita (avental e cataplana incluídos), estão outros produtos da região como sal marinho, batata-doce, azeite, livros temáticos ou vinho da terra. Tudo, referem, “para que o Algarve fique na memória (e no paladar) dos convidados”. A experiência ficará depois disponível no canal YouTube do VisitAlgarve.