No início de Março, o fotógrafo Alexander Kuznetsov deixou-se ficar pela Lapónia finlandesa, esperou e captou imagens de uma beleza rara, tal como já tinha feito em finais de Janeiro. O fotógrafo é um experiente "caçador" de auroras boreais e tem seguido as luzes do norte ao longo dos últimos anos, não sendo a primeira vez que nos dá uma selecção impressionante de registos.