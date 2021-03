Sonae vai passar a controlar 80% da Sonae Sierra

A holding Sonae vai reforçar no capital da Sonae Sierra, que já controla em 70%, foi hoje comunicado ao mercado, através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sonae SGPS, SA (dona do PÚBLICO) informou esta sexta-feira à noite o mercado que a Grosvenor Investments (Portugal) “comunicou a sua intenção de exercer uma opção de venda sobre 10% (dez por cento) das acções detidas da Sonae Sierra, SGPS, SA”, por um “valor estimado de 82,16 milhões de euros”.

O montante em causa, é acrescentado na comunicação ao mercado, “representa um desconto implícito de cerca de 11% sobre o NAV [de Net Asset Value, ou valor patrimonial líquido] da Sonae Sierra mais recentemente publicado (Setembro de 2020)”.

Contudo, acrescenta o comunicado, “o exercício irrevogável desta opção de venda está condicionado à confirmação final por parte da Grosvenor na sequência da aprovação das contas consolidadas auditadas da Sonae Sierra para o exercício de 2020”.

“Após a conclusão desta transacção”, a Sonae passará a deter “80% do capital social e direitos de voto da Sonae Sierra”.

“O principal impacto desta operação nas demonstrações financeiras consolidadas” da Sonae SGPS “será a transferência de Reservas de ‘Interesses Sem Controlo’ para ‘Capital Próprio do Grupo’, uma vez que o grupo nortenho “já detém uma participação de controlo de 70% na Sonae Sierra”.