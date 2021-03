PCP quer estender moratórias bancárias por seis meses e alargar a novos créditos

Mais seis meses: é o prazo que o PCP propõe para estender as moratórias bancárias que foram aprovadas por um ano no início da pandemia e que devem estar a terminar dentro de algumas semanas. A bancada comunista entrega nesta sexta-feira um projecto de lei no Parlamento para a prorrogação por meio ano mas, ao mesmo tempo, pretende também o alargamento do regime das moratórias aos créditos entretanto pedidos entre Março e 31 de Dezembro do ano passado. E propõe ainda que os clientes bancários que beneficiaram de moratórias privadas dos bancos que não sejam alargadas possam passar para o regime de moratórias públicas.