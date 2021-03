Lucros do Banco Santander em Portugal caíram 43,5%

O resultado líquido do Banco Santander Portugal ficou abaixo do contributo que deu para os resultados consolidados do grupo espanhol, a que pertence. Os resultados do banco nacional, divulgados esta sexta-feira, totalizam 295,6 milhões de euros em 2020, uma redução de 43,9% face ao exercício anterior (527,3 milhões de euros).

“O resultado inclui um encargo extraordinário, o valor de 46,2 milhões de euros (líquido de impostos), registado no quarto trimestre, pelo que o resultado líquido recorrente ascendeu a 341,8 milhões de euros (-35,2%)”, adianta a instituição em comunicado, sem explicar a que é devido o custo extraordinário.

Na apresentação de contas do grupo espanhol, foi avançada a informação de que a instituição em Portugal contribuiu em 2020 com um “benefício ordinário atribuído” de 338 milhões de euros, menos 36% do que em 2019, devido ao impacto da crise provocada pela pandemia nas receitas e provisões, o que foi apenas “parcialmente compensado” por custos mais baixos.

Os resultados relativos a Portugal mostram que o banco reforçou as imparidades líquidas de activos financeiros ao custo amortizado, que ascenderam a 187,6 milhões de euros, contra cerca de milhões de euros em 2019, “um reforço preventivo” face à conjuntura, adianta o banco.

O produto bancário atingiu 1.317,7 milhões de euros, um decréscimo homólogo de 4,3%, e os custos operacionais diminuíram, no mesmo período, 4,5%, totalizando 577,2 milhões de euros, o que levou a uma redução de 4,2% do resultado de exploração, e o rácio de eficiência estabilizou em 43,8%.

A margem financeira ascendeu a 786,6 milhões de euros, uma diminuição de 8,1% face ao período homólogo. O banco explica que “a evolução é fruto, essencialmente, da redução dos spreads do crédito, por contexto concorrencial ainda elevado, da descida das taxas de juro de curto prazo, da diminuição da procura de crédito por empresas fora do âmbito das linhas com garantia do Estado, e ainda da gestão da carteira de dívida pública”.

No final do Dezembro, as moratórias, legal e privada, abrangiam 87 mil clientes, no montante global de 8,6 mil milhões de euros de crédito (21% da carteira total).