Sporting cumpre um ano de Amorim

Cumpre-se nesta sexta-feira um ano desde que Frederico Varandas apresentou em Alvalade um dos treinadores mais caros da história do futebol. Nem o próprio Rúben Amorim acreditava que alguém cobrisse a sua cláusula de rescisão ao Sp. Braga, mas o Sporting chegou-se à frente e esses dez milhões estão a ser pagos com juros e a prestações. Para já, esse investimento já rendeu uma Taça da Liga e está a render uma liderança invicta e muito segura na Liga aos “leões”, tanto que o próprio Amorim, com um ano de trabalho em Alvalade, já viu o seu contrato prolongado (até 2024) e melhorado.

Será, então, no dia em que cumprem um ano de Amorim que os “leões” recebem em Alvalade o Santa Clara (20h45, SPTV1), em jogo da 22.ª jornada da I Liga. É mais um jogo em que o Sporting vai procurar manter a invencibilidade na Liga e, no mínimo, manter as distâncias para os seus rivais, de nove para o Sp. Braga, dez para o FC Porto e 13 para o Benfica.

O título de campeão, que já não se festeja em Alvalade desde 2002, continua a não ser um objectivo declarado, embora seja evidente que o Sporting acredita no fim desse jejum a breve prazo pela urgência com que Varandas renovou contrato com o seu jovem treinador, dando-lhe mais tempo, mais dinheiro e uma cláusula de rescisão maior.

A recepção aos açorianos será o 41.º jogo de Amorim como treinador do Sporting. Nas primeiras quatro dezenas de jogos, distribuídos por quatro competições diferentes, o antigo internacional português venceu 29, empatou sete e perdeu quatro, com 73 golos marcados e 26 sofridos, e está a conduzir o Sporting rumo a uma época de recordes – 18 vitórias e três empates no campeonato, tendo como pontos baixos na época as duas derrotas que significaram eliminações na Liga Europa e na Taça de Portugal.

Depois do empate no Dragão com o FC Porto, o Sporting, sem os lesionados Porro e Paulinho, terá agora pela frente um Santa Clara que tem feito um campeonato tranquilo, embora intermitente, mas que já mostrou capacidade para criar problemas aos que vão na frente – já ganhou ao Sp. Braga e empatou com o FC Porto, e sofreu derrotas pela margem mínima com os “leões”, com o Benfica e com o Sp. Braga já na segunda volta.