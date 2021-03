Recorde leva Francisco Belo à final do peso nos Europeus de atletismo

Francisco Belo entrou da melhor forma nos Campeonatos da Europa de atletismo, que decorrem em Torun, na Polónia. O lançador português bateu, nesta sexta-feira, o recorde pessoal, ao arremessar o peso a 21,04 metros, assegurando a passagem à final do concurso.

Quarto classificado em Glasgow, há dois anos, Francisco Belo conseguiu um terceiro ensaio de grande nível, assumindo-se como um dos dois atletas a superar a fasquia dos 21 metros (o outro foi o polaco Michal Haratyk, com 21,02m), que valia o apuramento directo para a final.

O lançador nascido em Castelo Branco, há 29 anos, fez uma prova em crescendo: começou com 18,62m e subiu de seguida para os 20,17m, antes de alcançar a marca que é recorde pessoal.

A final do concurso do peso está agendada para as 19h25.