Francisco Belo falhou o pódio por três centímetros

Francisco Belo fez o seu melhor nas qualificações da manhã e fez ainda melhor que isso na final ao princípio da noite, mas o melhor do atleta português só lhe valeu o quarto lugar na final do lançamento do peso dos Europeus de atletismo em pista coberta, que estão a decorrer em Torun, na Polónia.

Belo chegou a liderar o concurso, com um segundo lançamento a 21,28m, um recorde pessoal e novo máximo nacional em pista coberta, mas, com o decorrer da final, houve mais três que lançaram melhor que ele. O checo Tomas Stanek ficou com o ouro, com 21,62m, enquanto o polaco Michal Haratky ficou com a prata, depois de um lançamento a 21,47m.

O croata Philip Mihaljevic completou o pódio em Torun, com 21,31m, mais três centímetros que a marca de Francisco Belo, que repetiu o quarto lugar alcançado há dois anos nos Europeus indoor em Glasgow.