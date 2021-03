Fórmula 1 oficializa Grande Prémio de Portugal a 2 de Maio

Tal como previsto, o Grande Prémio (GP) de Portugal vai mesmo voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1. A corrida está agendada para 2 de Maio e será a segunda consecutiva no Algarve, confirmou nesta sexta-feira a organização do campeonato.

“Estamos encantados por poder anunciar que a Fórmula 1 estará novamente em Portimão depois do enorme sucesso da corrida no ano passado”, reagiu Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, através de um comunicado divulgado no site oficial.

Portugal tinha entrado no desenho inicial deste Campeonato do Mundo como circuito de reserva, mas, face aos condicionalismos impostos pela covid-19, rapidamente foi resgatados para o calendário oficial, como a terceira prova, depois dos Grandes Prémios do Bahrein e de Ímola, em Itália.

“Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo seu trabalho árduo e dedicação em levar-nos até este ponto. Estamos confiantes e entusiasmados com a nossa temporada de 2021, tendo demonstrado no ano passado que poderíamos realizar 17 corridas em segurança (...). Esperamos receber novamente os fãs em Portimão, de uma forma segura, e estamos a trabalhar com o promotor sobre os detalhes desse plano”, acrescentou Stefano Domenicali.

No ano passado, a forma como se processou a entrada de público no Autódromo Internacional do Algarve foi alvo de algumas críticas e a distribuição dos espectadores nas bancadas também gerou alguns reparos. Agora, a organização espera que, até Maio, sejam levantadas algumas das restrições impostas pelo estado de emergência e que os adeptos possam regressar. ​“A Fórmula 1 está a trabalhar de perto com o promotor e com o Governo português sobre a presença de público”, indica o comunicado publicado no site da organização.

A secretária de Estado do Turismo de Portugal, Rita Marques, aproveitou o momento para destacar a importância da realização de grandes eventos “para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico”. “É com grande interesse que vemos o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2021. Quero agradecer à FIA e à F1 pela sua confiança em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional do Algarve, e para expressar o nosso total empenho em torná-la um grande sucesso”.