Fórmula 1: Administrador do autódromo acredita que GP de Portugal “terá público”

Acordo alcançado para o regresso do Mundial, em Maio, tem a duração de um ano.

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, acredita que o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2021, agendado para Maio, vai contar com público nas bancadas.

Paulo Pinheiro manifestou-se convicto de que, “se a situação da pandemia [de covid-19] continuar a evoluir favoravelmente”, a prova do Campeonato do Mundo, marcada para 2 de Maio, terá a presença de público.

“Estamos a analisar a situação com as autoridades de saúde, pelo que ainda é prematuro estar a falar sobre isso, mas a situação tem estado a evoluir de forma positiva e, se assim continuar, acreditamos que terá público”, disse à agência Lusa o responsável, adiantando que uma decisão final só deverá ser tomada “em Abril”.

O administrador do AIA mostrou-se, também, “muito satisfeito” com o acordo anunciado para o regresso da Fórmula 1 a Portugal em 2021, pois foi “o culminar de um longo processo de negociação”, pelo que “não poderia haver melhor notícia”.

“Neste momento estamos focados na realização do evento deste ano. Depois, tal como fizemos no ano passado, vamos trabalhar para que se repita no futuro”, garantiu Paulo Pinheiro, explicando que o contrato actual vigora durante um ano.