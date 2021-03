Auriol Dongmo campeã europeia em Torun

A atleta portuguesa dominou a final do lançamento do peso nos Europeus de atletismo em pista coberta.

Auriol Dongmo confirmou nesta sexta-feira a sua posição dominante em 2021 no lançamento do peso com a conquista do título europeu de pista coberta nos campeonatos que se estão a realizar em Torun, na Polónia. A atleta portuguesa que nasceu nos Camarões lançou de forma consistente acima dos 19 metros, fazendo o seu melhor lançamento na quinta tentativa, com 19,34m.

A sueca Fanny Roos ainda ameaçou a liderança da portuguesa, com um tiro a 19,29m (um novo recorde pessoal e nacional por larga margem), mas Dongmo respondeu de imediato com o lançamento que lhe viria a dar a medalha de ouro. A alemã Christina Schwanitz, antiga campeã europeia e mundial do peso, ficou com o bronze, com um lançamento a 19,04m.

Depois de múltiplos títulos africanos quando competia pelos Camarões, a lançadora de 30 anos do Sporting, que vive e treina em Leiria, chegou à primeira grande conquista internacional por Portugal, menos de um ano depois de ter sido autorizada a competir com as cores portuguesas.