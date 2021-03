Andebol: Húngaro Márton Székely reforça baliza do FC Porto

O guarda-redes húngaro Márton Székely vai representar a equipa de andebol do FC Porto até ao final da época. O anúncio da contratação foi feito nesta sexta-feira, uma semana após a morte do internacional português Alfredo Quintana, aos 32 anos.

Székely, de 31 anos, tem 1,94 metros e deixou o Veszprém, da Hungria, para ingressar nos “dragões”, que na quinta-feira confirmaram o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

“Internacional pela Hungria em 53 ocasiões, selecção para a qual acaba de ser novamente convocado, Márton Székely chega à Invicta para completar o leque de guarda-redes que foi desfalcado pela trágica perda de Alfredo Quintana”, informou o FC Porto, no seu site oficial.

Os “dragões” agradecem “encarecidamente” ao clube húngaro e aos seus dirigentes “pela compreensão e solidariedade demonstradas nos últimos dias”, enaltecendo a “enorme cultura desportiva e uma ainda maior dimensão humana ao longo dos contactos entre as partes”.

Székely vai lutar por um lugar na baliza do FC Porto com o macedónio Nikola Mitrevski e o português Diogo Rêma, que na quinta-feira jogou nos últimos minutos do encontro com o Elverum.