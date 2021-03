O Urso de Ouro de Berlim vai para o romeno Radu Jude

B ad Luck Banging or Loony Porn é o vencedor da 71.ª Berlinale, um festival que soube ser do seu momento, reflectido num palmarés coerente mas pouco unânime.

Talvez uma Berlinale em plena pandemia não pudesse ter feito outra coisa que responder ao “espírito do tempo” entregando o seu Urso de Ouro ao romeno Radu Jude e à sua estonteante provocação Bad Luck Banging or Loony Porn, história de uma professora linchada nas redes sociais, rodada em plena pandemia de Covid-19 e desconstruindo com irrisão e inteligência populismos, anti-intelectualismos, conspiracionismos, conservadorismos e outros -ismos.