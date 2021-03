Sexta, na TV: Filadélfia, prémios Arco-Íris e Primavera/Verão em palco

CINEMA

Filadélfia

Cinemundo, 18h55

Dirigido por Jonathan Demme, foi o primeiro filme de Hollywood a ter a sida como tema principal. Valeu a Bruce Springsteen o Óscar de melhor música (Streets of Philadelphia), assim como o Óscar, o Urso de Prata e o Globo de Ouro de melhor actor principal a Tom Hanks. Encarna um advogado homossexual que é despedido quando a conservadora firma de advogados onde trabalha descobre que é seropositivo. Denzel Washington surge como Joe Miller, o advogado que aceita defender Beckett contra a firma em tribunal.

Asako I & II

RTP2, 22h54

Realizado pelo japonês Ryûsuke Hamaguchi, segundo um argumento seu e de Sachiko Tanaka, adapta a obra homónima de Tomoka Shibasaki e é protagonizada por Erika Karata e Masahiro Higashide. Asako vivia em Osaka quando se apaixonou pelo rebelde Baku. Mas ele desapareceu sem explicação, deixando-a destroçada. Dois anos mais tarde, já em Tóquio, ela cruza-se com alguém exactamente igual a ele.

2 Príncipes em Nova Iorque

Amazon Prime Video, streaming

Passados 33 anos, chega a sequela de Um Príncipe em Nova Iorque, com grande parte do elenco original – Eddie Murphy incluído. O príncipe da fictícia Zamunda descobre que tem um filho nos EUA e regressa para o conhecer.

DOCUMENTÁRIOS

Quem Escreverá a Nossa História

TVCine Edition, 22h

Roberta Grossman realiza esta adaptação da obra do historiador judeu Samuel Kassow, sobre o arquivo Oyneg Shabes, onde são relatados vários aspectos da vida no gueto polaco de Varsóvia.

Grandes Mentiras

Odisseia, 22h30

A terceira temporada da série documental abre com 2008: O caso Madoff, expondo a história do magnata de Wall Street que, no auge da crise financeira, protagonizou a maior fraude de sempre, pela qual está a cumprir uma pena de 150 anos de prisão. As Grandes Mentiras continuam a ser contadas nas próximas sextas-feiras, com 1991: A primeira Guerra do Golfo e 2013: Lance Armstrong, a lenda, respectivamente.

MÚSICA

Eléctrico

RTP1, 00h45

A desgarrada da noite é entre Orelha Negra e Gisela João. O primeiro é o colectivo em que DJ Cruzfader, Francisco Rebelo, Fred Ferreira, João Gomes e Sam The Kid fazem arqueologia musical para propor misturas de hip-hop, blues e funk cheias de groove; a segunda, a cantora de Barcelos que se revelou no fado (o disco de estreia foi um dos melhores de 2013 para os críticos do Ípsilon) mas não se tem escusado a investidas noutras canções.

The Gift - Tour Primavera/Verão

RTP1, 1h50

Registo da passagem da banda de Alcobaça pelo Theatro Circo (Braga), em Abril de 2019, a bordo da digressão motivada pelo Verão editado nesse ano, habitada por recordações de Primavera (o “álbum-irmão” anterior, de 2012) e preparada para assinalar os 25 anos do grupo.

PRÉMIOS

Gala Prémios Arco-Íris

Canal Q, 21h45

Pela primeira vez, é televisionada a gala em que a ILGA distingue personalidades e instituições que se distinguiram na luta pelos direitos da comunidade LGBTI. Apresentada por Jenny Larrue e Rui Maria Pêgo, a gala abrilhanta a atribuição dos prémios com actuações de Marinho e Babaya Samambaia. Quem não tiver o Q no seu serviço de cabo pode acompanhar gratuitamente a cerimónia através do Q Play, a plataforma de streaming do canal.

SÉRIES

The Unicorn

Fox Comedy, 20h40

Arranca, com episódio duplo, a segunda temporada da sitcom em single-camera criada por Bill Martin, Mike Schiff e Grady Cooper, em que um homem (Walton Goggins) viúvo e pai dedicado de duas filhas percebe que é cobiçado como um bom partido – e, com um pouco de apoio/pressão dos amigos, regressa ao jogo romântico.

Vernon Subutex

Filmin, streaming

Adaptação da saga literária de Virginie Despentes, com Romain Duris no papel principal. Em tempos dono de uma influente loja de discos em Paris, Vernon vê-se chegar aos 50 anos sem dinheiro, emprego ou casa.