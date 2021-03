Hoje em exposição: o artista activista

Estávamos em Dezembro de 2020. Como acontece todos os anos, a britânica ArtReview publica a sua lista das 100 pessoas mais influentes no mundo da arte. Entre elas, encontramos directores de museus, curadores, filósofas, teóricos, docentes universitários. Daquela centena de nomes, apenas 22 pertencem a artistas. Em primeiro, um movimento social, o Black Lives Matter, seguido do colectivo artístico indonésio ruangrupa. Mais abaixo, próxima do director do incontornável Musem of Modern Art de Nova Iorque, Glenn D. Lowry, abaixo de Thelma Golden, directora do Studio Museum no Harlem, instituição de referência de artistas afro-americanos, surge uma filósofa, Judith Butler, nome de destaque do feminismo e da reflexão sobre questões de género.