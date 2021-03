Será preciso desconfinar também do medo?

Dizem os especialistas que há (pelo menos) três respostas possíveis ao medo: lutar, paralisar ou fugir. Os anglo-saxónicos usam a popular expressão dos “três efes”: “freeze, fight or flight”. Neste ano de pandemia houve espaço para muitos medos diferentes e todas as respostas possíveis. E o medo revelou-se nas suas duas principais facetas: o medo que nos protege e garante a nossa sobrevivência e também o medo que nos paralisa ou nos faz sofrer. Há mesmo quem defenda que caímos numa fobocracia, uma sociedade gerida pelo poder do medo. E agora, será que também temos de desconfinar do medo?