Hoje, o PÚBLICO tem um novo director

Manuel Sobrinho Simões foi o escolhido e achou "muita graça" ser o director por um dia da edição especial do 31.º aniversário do PÚBLICO, esta sexta-feira, dia 5 de Março. O médico e investigador, fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, escolheu como mote para esta edição "as outras pandemias".

Pode ir acompanhando aqui os trabalhos especiais desta edição e ver o resultado final da edição impressa de amanhã nas bancas ou aqui. A edição especial marca o arranque do Festival P, um evento digital, por streaming, que durante três dias inclui conferências de António Damásio, Fernando Henrique Cardoso, Grada Kilomba e Maria Dulce Cardoso, entre outros, espectáculos de teatro e concertos.

Dino d'Santiago reuniu uma série de amigos para um concerto surpreendente, entre os quais Sam The Kid. A maior parte dos eventos são gratuitos e aqueles que são pagos custam apenas cinco euros. Os assinantes do PÚBLICO têm acesso livre ao programa completo. Dúvidas? Pode desfazê-las aqui.