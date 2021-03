Paulina ainda tem esperança de enterrar o corpo de oito familiares

Paulina está ao portão de casa a conversar com uma vizinha, com a distância a que pandemia obriga. A casa é uma moradia de dois pisos, pintada de amarelo, onde reluz o cromado da caleira. Estamos em Raiva, no concelho de Castelo de Paiva, a freguesia à qual a queda da ponte de Entre-os-Rios, uma tragédia que faz hoje 20 anos, roubou mais residentes. Paulina foi dos que mais perderam. As águas do Douro engoliram-lhe a mãe, o pai, um irmão, uma irmã, dois cunhados e três sobrinhos pequenos. Ao todo, nove familiares.