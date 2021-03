Sol e temperaturas a rondar os 20 graus este fim-de-semana

Tal como no fim-de-semana anterior, vai estar sol e calor em quase todo o país. As temperaturas vão chegar aos 21 graus, mas começam a descer a partir de segunda-feira. Chuva só no Algarve.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de uma sexta-feira com temperaturas entre os 15 e os 17 graus e aguaceiros para as regiões Centro e Sul, o primeiro fim-de-semana de Março vai ser de sol e os termómetros podem mesmo passar os 20 graus em alguns pontos do país.

Durante os próximos dois dias, as temperaturas máximas vão manter-se entre os 12 e os 21 graus e as mínimas entre os 3 e os 13.

Ainda que não se registem grandes variações ao longo do território, o IPMA prevê que sábado seja o dia mais quente. Lisboa e Coimbra vão chegar aos 21 graus, Porto e Algarve aos 20. Na região Sul está também prevista a ocorrência de chuva e trovoada durante a tarde.

No domingo antevê-se uma descida gradual das temperaturas máxima no litoral Norte e Centro e mínima em todo o continente.

Nos Arquipélagos não há sol nem estão previstos aguaceiros. O Funchal vai chegar aos 21. Nos Açores os termómetros situam-se nos 18 graus.

O clima soalheiro vai prolongar-se durante a semana, mas o mesmo não acontece com as temperaturas máximas que voltam aos 15 graus na segunda-feira, dia 8 de Março.

Na semana passada, quase quatro milhões de portugueses saíram à rua em dois dias marcados por sol e temperaturas amenas.