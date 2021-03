Itália trava exportação de 250 mil doses da AstraZeneca para a Austrália. Comissão Europeia apoiou decisão

Itália impediu a expedição de um carregamento de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca. A decisão foi apoiada pela Comissão Europeia, de acordo com fontes da agência Reuters, tendo sido justificada com o facto de a multinacional farmacêutica anglo-sueca não ter cumprido os compromissos contratuais de entrega de doses para a União Europeia (UE).

De acordo com essas fontes, o carregamento era destinado à Austrália. A AstraZeneca terá pedido permissão ao Governo italiano para a exportação das 250 mil doses a partir da sua fábrica em Anagni, perto de Roma, pedido esse que foi recusado.

Este bloqueio é mais um capítulo da tensão entre a UE e a AstraZeneca, que se tornou público quando a companhia fez saber que não tinha condições de satisfazer os pedidos de vacinas feitos pela União Europeia.

É também a primeira vez que as regras aprovadas no final de Janeiro pela Comissão Europeia para regular a exportação de vacinas para fora dos estados-membros são aplicadas. O novo mecanismo de notificação e autorização obriga qualquer empresa a informar as autoridades aduaneiras das suas remessas de vacinas para países terceiros. Numa situação de “falha do abastecimento” interno, as autoridades poderão intervir e não autorizar a exportação até que o fornecimento da UE esteja assegurado.