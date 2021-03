Indicadores de urgências e internamentos por pneumonia vírica podem ajudar a detectar surtos de covid

A monitorização dos episódios de urgência e dos internamentos por pneumonia vírica pode ajudar a detectar possíveis surtos de covid-19, conclui um artigo publicado na revista Acta Médica Portuguesa. Os seis autores analisaram a correlação da taxa de incidência da infecção provocada pelo SARS-CoV-2 e diversos indicadores clínicos e perceberam que estes dois – episódios de urgência e internamentos por pneumonia vírica - registaram uma subida uma semana antes do aumento de casos de covid-19 ter sido verificada na comunidade.

A pergunta que serviu de base ao estudo surgiu “naturalmente”: será que os indicadores que poderiam ser utilizados para a monitorização da gripe poderão ser usados com eficácia para a vigilância da covid-19? No artigo, os autores lembram que no Reino Unido a plataforma Saúde Pública Inglaterra (Public Health England) usou indicadores relativos a consultas nos centros de saúde e das urgências hospitalares por covid e pneumonia e que este sistema de vigilância “contribuiu para a detecção do pico de incidência da primeira vaga de covid-19”.

Os seis autores fizeram então uma análise de séries temporais utilizando a taxa de incidência semanal de covid-19 em Portugal Continental, entre as semanas 14/2020 (30 de Março a 5 de Abril) e 25/2020 (15 a 21 de Junho), e seis indicadores: consultas em cuidados de saúde primários por covid; número de episódios de urgência por covid; número de episódios de urgência por pneumonia vírica; número de internamentos por pneumonia vírica; proporção de episódios de urgência por pneumonia vírica face ao total de episódios de urgência por pneumonia e proporção de internamentos por pneumonia vírica face ao total de internamentos por pneumonia.

“Foi encontrada uma correlação forte entre a taxa de incidência semanal de covid-19 e todos os indicadores”, concluem Ana Rita Torres, Susana Silva, Irirna Kislaya, Carlos Matias, Ana Paula Rodrigues e João Pedro Martins. Os cinco primeiros fazem parte do departamento de epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), estando alguns também ligados à Escola Nacional de Saúde Pública e à Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. O último pertence à direcção de sistemas de informação dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Referem que “os episódios de urgência e internamento por pneumonias víricas detectam variações na frequência da doença, com uma semana de antecedência”, razão pela qual consideram que estes indicadores “poderão ser úteis para a detecção precoce de possíveis surtos de covid-19”. Já a “proporção de pneumonias víricas face ao número de pneumonias em episódios de urgência, ou internamentos, encontra-se alinhada temporalmente com a evolução da taxa de incidência semanal de covid-19” e “as consultas em cuidados de saúde primários e urgências por covid-19 registam uma semana de atraso relativamente à evolução da taxa de incidência”.

Sistema complementar

Relativamente à proporção de pneumonias víricas face ao número de pneumonias em episódios de urgência ou internamentos e ao facto de estas não mostrarem o mesmo comportamento de antecedência em relação à evolução da incidência de covid, que o número de urgências e internamentos mostraram, os autores colocam a hipótese de existirem “pneumonias víricas classificadas como sendo de causa indeterminada, influenciando assim o seu valor relativo”.

Quanto às urgências e consultas nos centros de saúde por covid, a “dilação poderá estar relacionada com a reorganização dos serviços de saúde no início da epidemia”, já que as áreas dedicadas a atender doentes com sintomas suspeitos de covid, quer nos centros de saúde como nos hospitais, foram abertas de forma faseada. Há ainda outros factores que colocam à consideração: o período de transição na utilização dos códigos de registo associados à covid em Março do ano passado e o eventual registo, nessa altura, destes casos como sendo consultas e urgências por síndrome gripal dada a semelhança de sintomas.

Perante os resultados, os autores sugerem “que os indicadores em análise sejam utilizados de forma regular, com especial atenção à informação relativa a pneumonias víricas, como forma de detectar precocemente surtos de covid-19”. E que esse facto sugere que “serão especialmente indicados para o direccionamento da estratégia de testagem como forma de identificar e isolar novos casos de infecção”.

Quanto à utilização de sistemas de vigilância que usam registos clínicos para a monitorização da covid-19, “serão um complemento valioso ao actual sistema de vigilância universal em Portugal para a covid-19, integrado no SINAVE”, pois “em situações de sobrecarga dos sistemas de vigilância epidemiológica pode haver maior subnotificação de casos”.