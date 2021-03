Governo adia prazo de limpeza de terrenos

As chuvas abundantes de Fevereiro justificam a alteração do prazo de 15 de Março para data ainda a definir.

O Governo vai retardar o prazo dado aos proprietários para fazer a limpezas dos seus terrenos, criando as faixas de gestão de combustível destinadas a prevenir incêndios, adiantou a TSF, citando o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

O prazo acabava a 15 de Março. E, ao que adiantou Matos Fernandes, a nova data ainda não está definida.

No ano passado, o prazo foi alargado no âmbito das medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia de covid-19. Este ano, a crise pandémica não é o único motivo.

“Não é tanto pela pandemia”, disse Matos Fernandes à TSF. “É mais pelas chuvas que caíram, nomeadamente em Fevereiro, de forma tão abundante, que fazem com que exista muito mais humidade no solo, gerando questões de segurança que levam a que se adie essa data de obrigatoriedade de limpeza dos solos.”

Por limpeza de terrenos deve entender-se o “corte de ervas, arbustos, mato, numa faixa com largura não inferior a 50 metros em torno dos edifícios localizados em áreas rurais ou florestais”, mas também o corte de ramos das árvores até quatro metros acima do solo e o corte de árvores e arbustos a menos de cinco.

Ignorar a data pode representar avultadas penalizações. Conforme a lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, os proprietários ficam sujeitos a coimas que variam entre 280 e 120 mil euros.

Perante o incumprimento, as câmaras têm um prazo para garantir a realização de todos os trabalhos. Se não o fizerem, “é retido, no mês seguinte, 20% do duodécimo das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro”.