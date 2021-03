Portugal está entre os cinco países da UE com menos casos de covid-19

Portugal está actualmente entre os cinco países da União Europeia (UE) com uma menor taxa de incidência de covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 4 de Março, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 174 casos de infecção por 100 mil habitantes, seguindo o relatório do ECDC. Com números mais baixos na UE (considerando apenas os 27 Estados-membros) estão apenas a Dinamarca, com 118 casos por cem mil residentes; Alemanha, com 130 casos; a Croácia, com 132; e a Finlândia, com 140.

O mapa a cores divulgado pelo ECDC sobre a incidência da covid-19 na União Europeia confirma estes dados. Portugal passou a um nível de laranja mais claro, que corresponde a uma taxa de incidência entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes. Por sua vez, a região Norte é representada a um tom de laranja ainda mais claro, o que significa que se mantêm com uma taxa de incidência inferior ao resto do país (entre 60 e 119,9 casos por 100 mil habitantes).