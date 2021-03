Covid-19: Madeira vacina professores na Páscoa

O presidente do Governo madeirense diz que a vacinação dos professores e dos funcionários das escolares dará uma garantia de contenção do número de infecções em ambiente escolar.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou, na quarta-feira, que as autoridades regionais de saúde vão avançar com a vacinação do pessoal docente e não doente durante as férias da Páscoa.

“Vamos aproveitar o período de interrupção lectiva da Páscoa para iniciarmos a vacinação dos professores e dos funcionários das escolas”, declarou, sublinhando: “Isso vai-nos dar também uma garantia de contenção do número de infecções nas escolas, apesar de as infecções na escola terem origem em factores exteriores”.

Miguel Albuquerque falou à margem de uma visita ao Centro de Interpretação da Floresta da Macaronésia, situada na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha.

O presidente do Governo da Madeira disse também que a pandemia de covid-19 está “em contenção” no arquipélago, porque as actividades económicas estão em funcionamento e o registo diário de novas infecções é inferior a 100.

“O que nos preocupa agora é termos surtos descontrolados. A pandemia está em contenção. O número [de novos infectados por dia] inferior a 100 dá-nos o conforto de que temos capacidade de resposta dos serviços hospitalares e das unidades de saúde”, disse o chefe do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 1.122 casos activos de infecção por SARS-CoV-2, num total de 7.337 confirmados desde Março de 2021, e 64 óbitos associados à doença.

Até 8 de Março está em vigor na região autónoma o recolher obrigatório entre as 19 horas e as cinco horas nos dias de semana e entre as 18h e as 5h aos fins-de-semana.

As actividades comerciais, industriais e de serviços encerram igualmente entre as 18h e as 5h durante os dias de semana e entre as 17h e as 5h aos fins-de-semana.

As aulas presenciais no 3.º ciclo e no ensino secundário estão também suspensas até à Páscoa, mas os restantes níveis – creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial – mantêm-se de forma presencial.

Segundo a Direcção Regional de Saúde, entre 31 de Dezembro de 2020 e 28 de Fevereiro, foram administradas 23.301 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, sendo que 15.735 correspondem à primeira dose e 7.566 à segunda dose.