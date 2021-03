Das fake news nem a vacina está a salvo

Agora que o processo de vacinação está em curso urge combater a desinformação mais que nunca. Para se atingir imunidade de grupo, para protecção do indivíduo e da comunidade e resolução progressiva do profundo impacto social e económico da pandemia, é crucial promover uma campanha de informação idónea.

Conforme reconheceu a Organização Mundial de Saúde (OMS), com a pandemia emergiram outras duas pragas: (i) infodemia (um tsunami de informação no que respeita à pandemia, por vezes incorrecta e infundada, capaz de confundir e de induzir em erro, tendo na sua origem fontes pouco fidedignas) e (ii) desinformação (informação falsa ou imprecisa disseminada com a intenção deliberada de manipular e/ou de induzir em erro), de que as Fake News são um dos principais expoentes.

Tais conteúdos, incorrectos, infundados, imprecisos e falsos, incluem teorias no que concerne a toda e qualquer faceta da pandemia (por exemplo, origem, causa, contágio, tratamento e vacinação), tendem a ser publicados em redes sociais e a irradiar-se quais vírus (com mais rapidez e atingindo uma audiência vastamente mais ampla do que a verdade –​ Science), tendo levado de acordo com estudos recentes (Royal Society Journal e BMJ Journal) ao aumento do chamado Síndroma de Hesitação Vacinal – que, explica a OMS, se prende com um atraso na aceitação ou recusa de vacinas.

De tal forma que a OMS não hesitou em invocar duas linhas de batalha: (i) a luta contra a pandemia a ser executada em primeiro plano pela ciência e (ii) o combate à desinformação através da Rede de Informações da OMS sobre Epidemias (EPI-WIN) que visa fornecer acesso a recomendações e informações actuais, precisas, fáceis de entender e provenientes de fontes genuínas.

A OMS percebeu rapidamente que a desinformação poria em causa o sucesso da luta contra a pandemia, constituindo uma ameaça à saúde pública. Com efeito, as estimativas variam, mas em princípio será necessário que entre 60 a 70% da população esteja imunizada para se atingir imunidade de grupo, uma vez que só então o vírus, não se encontrando extinto, tem, todavia, mais dificuldade em se propagar e em manter cadeias de transmissão. No entanto, se demasiados indivíduos sucumbirem à desinformação, será difícil vacinar uma proporção significativa da população e assim garantir a eficácia da vacina contra a covid-19.

O problema advém, como diria Sun Tzu, do facto de que “no meio do caos há sempre uma oportunidade” (A Arte da Guerra). No caso em apreço, o caos advém da pandemia e a oportunidade de lucrar com ela assenta na inclemente e impiedosa propalação de desinformação. Isto é, a monetização da desinformação incentiva e exponencia a infodemia pandémica.

Com efeito, segundo o Center for Countering Digital Hate (CCDH) os movimentos anti-vacinas que residem e prosperem nas redes sociais, gerarão, prevê o CCDH, cerca de USD 1 bilião em receitas anuais em benefício das plataformas que as albergam, graças sobretudo a publicidade direccionada aos respectivos utilizadores.

Por sua vez, o Bureau of Investigative Journalism (BIJ) nota que o Facebook não veda a obtenção de proventos por meio da difusão de teorias falsas, infundadas e potencialmente perigosas relativas à covid-19 em páginas que convidam os utilizadores a fazerem doações e/ou a adquirirem mercadorias. O BIJ encontrou, no Facebook, centenas de páginas com esse tipo de perfil, seguidas por milhões de utilizadores.

Vejamos 2 exemplos de páginas infodémicas que seguem fielmente o mencionado princípio de Sun Tzu:

An0maly, uma página infodémica que contém uma panóplia de vídeos que sugerem que a pandemia é fruto de bioterrorismo e convida os utilizadores a contribuírem monetariamente para o movimento; e

Stand Up X, outra página infodémica que apregoa teorias conspiratórias, organiza protestos anti-quarentena, aceita doações e vende mercadorias para (assim é mencionado na dita página) financiamento de folhetos e de equipamentos.

A narrativa das plataformas sociais é outra. Em comunicado conjunto várias entidades – Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter e YouTube – comprometeram-se a tomar medidas para eliminar desinformação quanto à covid-19. Um porta-voz do Facebook afiançou que a plataforma não hesitaria em tomar “medidas agressivas para remover desinformação referente à Covid-19 que comportasse danos físicos iminentes, incluindo informação falsa concernente a vacinas aprovadas” e nessa sequência o Facebook famosamente retirou um vídeo partilhado pelo então Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, no qual este sugeria que as crianças eram “praticamente imunes” ao SARS-CoV-2, tendo o Twitter suspendido a conta da campanha de Trump que havia partilhado o referido vídeo.

Problema: Eliminar informação incorrecta, falsa e imprecisa ou identificá-la como tal, não chega. Lembremos, por exemplo, um vídeo editado e amplamente divulgado do então candidato à presidência nos EUA, Joe Biden, no qual este último parecia prever a reeleição do então Presidente Donald J Trump. O Twitter levou 18 horas a actuar, altura em que o vídeo já havia sido alvo de milhões de visualizações e milhares de retweets.

Não é fácil mitigar os efeitos nefastos da desinformação. Por um lado, a desinformação é transmitida com maior rapidez e amplitude nas redes sociais do que qualquer informação autêntica ou que quaisquer rectificações surgidas em função da desinformação. Por outro lado, a correcção pós-exposição (à desinformação) não desfaz inteiramente o dano causado pela mesma – um fenómeno conhecido como “efeito de influência contínua” ou “efeito contínuo da desinformação”. Ou seja, é imperativo actuar a montante e a jusante da desinformação, com base em estratégias de prevenção, de mitigação e de combate.

Bem ciente desta questão, na esfera internacional, a OMS tem combatido a infodemia relativa à pandemia em várias frentes: (i) estabelecendo parcerias e colaborações a nível mundial para medição, análise e controlo da infodemia; (ii) publicando, constantemente, no respectivo website, nas redes sociais e nos media em geral, informação fiável visando erradicar desinformação (myth busters); (iii) convidando os titulares de mecanismos de busca, de redes sociais e outras entidades relevantes (por exemplo, Facebook, Google, Baidu, Twitter, TikTok e Pinterest) à exclusão de narrativas falsas e à promoção de informação autêntica e precisa advinda de fontes genuínas; e (iv) articulando-se com os muitos influenciadores que pululam, inter alia, o Instagram e o YouTube, para que estes espalhem mensagens objectivas e fiáveis aos seus seguidores.

No plano nacional, cabe às entidades oficiais não apenas o fornecimento de informação cientificamente comprovada, mas também a mitigação pronta e eficaz do impacto da desinformação pandémica, o que pode passar pela seguinte estratégia:

Avisos pré-exposição quando possível: Os efeitos da desinformação serão reduzidos se ao público for explicitamente dito a priori que a informação que está prestes a circular pode ser ou provavelmente é falsa;

Reiteração de correcções: A iteração de rectificações pode elevar o seu sucesso, reduzindo o poder da desinformação. Há que ter em atenção que quando a desinformação original é repetida (no âmbito de reparação informativa) é imperativo enfatizar a informação veraz e não a desinformação que se pretende corrigir – pois não se pretende perpetuar e sim eliminar o mito;

Fornecimento de uma narrativa alternativa: Da exclusão da desinformação decorre uma lacuna, um vazio, em sede de informação, que deve ser rapidamente preenchido por narrativa alternativa. Essa narrativa deve ser aliciante e não cansativa, isto é, para além de autêntica, deve ser clara, sucinta, facilmente inteligível, coerente, recorrendo a gráficos e imagens quando apropriado.

Muito pode ainda ser feito em sede de prevenção por pessoas colectivas privadas e pelos próprios utilizadores.

Quanto às redes sociais, as plataformas não estão, pelo visto, a agir com rapidez ou metodologia capazes. Há quem diga que essas entidades devem simplesmente remover qualquer página alusiva a movimentos anti-vacinas de modo a obstar a que se alastre a infecção conceptual. Contudo a medida pode ser contraproducente, tendo potencial para originar uma narrativa conspiratória no seio da qual os líderes dos movimentos em causa são vítimas de cerceamento draconiano da sua liberdade de expressão precisamente em função da veracidade das suas teorias. Melhor é que se garanta, mesmo, que não são obtidos lucros e rendimentos, pelo menos de forma óbvia e directa, a partir da difusão de desinformação relacionada com a pandemia. Retirada a máscara e identificados motivos e interesses escondidos, não é tolerável que a desinformação que repetidamente tem consequências tão danosas seja fonte de proventos encapotados para entidades individuais e colectivas nem para as plataformas que autorizam a divulgação desses conteúdos.

Por sua vez, o utilizador deve actuar de forma responsável, tentando distinguir factos corroborados de rumores antes de partilhar conteúdos. É importante (i) não partilhar impetuosamente e emocionalmente e sim racionalmente; (ii) parar, pensar e ver se os conteúdos fazem sentido; (iii) apurar da genuinidade da fonte (tem notabilidade, boa reputação e autoridade?); (iv) tentar vislumbrar os potencias motivos por trás da divulgação da informação (inocentes ou nocivos?); e (v) reflectir antes de partilhar.

Last but not least, os media tradicionais têm um papel fundamental neste contexto, devendo viabilizar informação precisa, rigorosa e autêntica, a qual a ser reciclada nas redes sociais o será, então, em benefício de todos. Lamentavelmente nem sempre assim é. Na Alemanha, os media passaram semanas a apregoar que a vacina AstraZeneca era “de segunda classe” e que comportava efeitos secundários, pelo que uma parte não insignificante da população se recusa a ser inoculada com essa vacina, aguardando a chegada da vacina PtfizerBiontech. Consequência: tendo sido recebido, em terras de Merkel, um carregamento de 1,45 milhões de doses de AstraZeneca, em pleno estado de escassez de vacinas pelo mundo fora, apenas 270,986 mil pessoas aceitaram a administração proposta pelas autoridades de saúde em conformidade com o plano de vacinação nacional (New York Times). Resta saber o impacto da não-vacinação ou do seu atraso na população que deveria ter sido vacinada e não o foi...

Ou seja, no que toca às três pragas que hoje enfrentamos – pandemia, infodemia e desinformação – há que reduzir o R0, isto é, o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, prevenindo, mitigando danos, combatendo. E reduzir o R0 na pandemia significa tolerância zero para a infodemia e para a desinformação.