PSD aposta em candidatos fora da caixa e com idades entre os 55 e 65 anos

O PSD joga tudo nas eleições autárquicas que Rui Rio já considerou “vitais” para o partido e as escolhas dos candidatos obedecem a critérios que foram definidos com um único propósito: ganhar câmaras municipais. Desta vez, os sociais-democratas alargaram os convites a pessoas fora do aparelho partidário e piscaram o olho a empresários “considerados famosos” que mostraram abertura para apostar numa carreira autárquica, mas não só. O partido estendeu também os convites a pessoas ligadas ao desporto e que tenham alguma “notoriedade pública” e sondou um ou outro artista com “algum prestígio”. No fundo, a direcção de Rui Rio fez algumas opções consideradas “fora da caixa”.