Pedro Melo substitui Filipe Lobo d’Ávila numa das vice-presidências do partido.

Pedro Melo, que fez parte da direcção de José Ribeiro e Castro, é um dos vice-presidentes do CDS. O anúncio foi feito pelo líder do partido na sua intervenção inicial na reunião do conselho nacional, que foi aberta à comunicação social. Os restantes membros da comissão executiva serão anunciados nos próximos dias.