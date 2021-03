Entidade da Transparência já tem promessa de sede na Universidade de Coimbra, mas obras poderão demorar “longos meses”

Tribunal Constitucional não vai nomear membros da entidade enquanto a sede não estiver adiantada e a Comissão da Transparência alerta para demora que pode prejudicar a avaliação nacional no próximo relatório do Greco – grupo de Estados contra a corrupção.

Já há local preferido para instalar a sede da nova Entidade da Transparência, mas precisa de grandes obras, por isso o Tribunal Constitucional (TC) avisou a Assembleia da República que não irá cumprir os prazos definidos no Orçamento do Estado para este ano, que estipulava que os membros da futura entidade fossem nomeados até ao passado dia 1 de Março, porque não tem condições para os albergar neste entretanto no Palácio Ratton, em Lisboa. A sede da Transparência poderá ficar instalada em Coimbra, numa parte do Colégio de Santa Rita, também conhecido como Palácio dos Grilos, onde funcionavam até há pouco tempo os serviços administrativos da universidade.