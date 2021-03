Bancos e Protecção de Dados arrasam propostas sobre desclassificação de documentos

A APB defende que os projectos do PSD e do PAN só se podem aplicar a contratos novos. A CNPD diz que diplomas põem em causa a reserva da vida privada e que arriscam promover julgamentos populares.

Inconstitucional e promotora de julgamentos populares. As propostas do PSD e do PAN sobre desclassificação de documentos que permitiam o acesso público a contratos, como, por exemplo, o da venda do Novo Banco, mereceram críticas por parte da Associação Portuguesa de Bancos (APB) e da Comissão Nacional de Protecção de Dados. Ao Parlamento já chegaram 22 pareceres sobre o tema e, nesta quinta-feira, os deputados ouvem o Banco de Portugal.