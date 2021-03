A crise provou que a Europa é fundamental para os seus países-membros e para países como o nosso fundamentalíssima. O Presidente Macron chegou a dizer que esta crise era uma prova de vida para a integração Europeia. Aparentemente, passou esta prova de vida. Mas, apesar de tudo, há sinais preocupantes — as guerras de vacinas, a incapacidade de harmonizar as fronteiras internas, por exemplo. Como vê estes desafios?

A Europa é permanentemente um desafio. Nós não nascemos a partir de uma federação, nascemos a partir da ideia do Estado-nação. A construção de uma união a partir de Estados-nação é única no mundo — não há paralelo. A verdade é que a Europa, nas diferentes provas de vida a que foi sujeita nos últimos anos, resistiu. Quando foi do “Brexit”, muita gente receou que fosse o primeiro passo de um movimento de desagregação. Não foi. Já antes, muita gente acreditou que a crise financeira iria destruir o euro. Não só não o destruiu como, pelo contrário, a actual crise demonstra que a Europa teve a capacidade de aprender com a crise anterior, que teve agora uma resposta diferente e que está já a pensar como é que, passada esta crise, olha de uma forma diferente para a regras orçamentais.