Oliveira do Bairro dá 62.500 euros em bolsas a 16 universitários do concelho

A Câmara de Oliveira do Bairro vai atribuir 16 bolsas de estudo num total de 62.500 euros, para “apoiar os estudantes universitários do concelho com maiores dificuldades financeiras”.

Esta ajuda assume particular importância “num período de grave crise económica e social”, afirma a vereadora da Educação e da Acção Social da Câmara de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas.

O apoio da autarquia “poderá ser decisivo para o futuro destes jovens, proporcionando-lhes a oportunidade de beneficiarem de uma formação académica que os ajude a realizarem-se enquanto cidadãos, não só a nível profissional, mas também pessoal e social”, sustenta a vereadora.

O regulamento prevê a atribuição anual de “cinco bolsas de estudo, para o grau de licenciado, mais quatro para o grau de mestre, estando previsto a título excepcional a atribuição de um número superior, como é o caso”, refere o município do distrito de Aveiro.

Das 16 bolsas aprovadas pelo executivo municipal, cinco são novas e 11 são renovações, nove para o grau de licenciatura e duas para o grau de mestrado.

A quantia da bolsa varia de acordo com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que os alunos frequentam, nunca excedendo o valor do salário mínimo nacional. Em alguns casos, a autarquia pode “assegurar o total deste valor a bolseiros que comprovem o pedido de bolsa no estabelecimento de ensino que frequentam e que não recebam qualquer apoio”.